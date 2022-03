Responsible Hotels of Switzerland

Der nachhaltige Umgang mit dem Wasser in der Schweizer Hotellerie

Responsible Hotels of Switzerland: Weltwassertag am 22.3.22

DER NACHHALTIGE UMGANG MIT DEM WASSER IN DER SCHWEIZER HOTELLERIE

Zürich, 21. März 2022 – Am 22. März 2022 ist Weltwassertag. Seit 1993 lädt die UN ihre Mitgliedsstaaten dazu ein, diesen Tag zu nutzen, um konkrete Aktionen in ihren Ländern zu fördern und auf die Wichtigkeit des Wassers aufmerksam zu machen. Auch in der Schweiz ist der bedachte Umgang mit Wasser ein zentrales Thema in Sachen Nachhaltigkeit – denn Wasser ist ein globaler Kreislauf. Die «Responsible Hotels of Switzerland» sind sich ihrer Verantwortung bewusst und beweisen mit innovativen Lösungen, dass das Element Wasser auch in der Hotellerie in ganz unterschiedlichen Formen genutzt werden kann.

Die Hotelgruppe «Responsible Hotels of Switzerland» vereint die Leadbetriebe der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit der Schweiz. Derzeit sind 26 eigenständige und charakterstarke Hotelbetriebe der Hotelgruppe angeschlossen, welche mit ganz unterschiedlichen Massnahmen und Themenschwerpunkten den nachhaltigen Tourismus der Schweiz fördern und mitgestalten. Als Leader der Nachhaltigkeit unterstreichen die Betriebe, dass der Umgang und die Nutzung von Wasser genauso vielfältig, wie auch innovativ sein kann.

LEITUNGSWASSER FÜR EINEN GUTEN ZWECK

Selten fliesst ein so hoch qualitatives Wasser aus dem Hahnen wie in der Schweiz. Diesem Privileg sind sich verschiedene Hotels bewusst und verknüpfen dies mit der Unterstützung von internationalen Wasserprojekten. So fliessen zehn Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf des frischen Zermatter Wassers im Cervo Mountain Resort an die «Water is Right Foundation». Das Hotel Glocke in Reckingen unterstützt über «Wasser für Wasser» ein Hilfsprojekt in Sambia und das Hotel Hauser in St. Moritz über «Laos Skilldreams» den Bau von Schulen in Laos. Das Valbella Resort auf der Lenzerheide kooperiert mit der Unicef und dem Projekt «Wasser fürs Leben». Die Hotels Belvedere und Guardaval in Scuol unterstützen mit dem Wassererlös ein Projekt zur Förderung touristischer Managementausbildungen in Bhutan.

ENERGIE: EIGENES FLUSSKRAFTWERK UND WÄRME AUS DEM SEE

Die Kraft des Wassers wird in den Mitgliedhotels der «Responsible Hotels of Switzerland» wo immer möglich auch energietechnisch genutzt. Diverse Hotelbetriebe wie zum Beispiel das Randolins St. Moritz, das Hotel Fafleralp im Lötschental oder das Riders Hotel in Laax setzen auf Strom aus Wasserkraft. Das Bio-Hotel Schloss Wartegg am Rorschacherberg betreibt sogar ein eigenes kleines Flusskraftwerk und das Grandhotel Giessbach am Brienzersee wird seit 1949 mit der tosenden Kraft der Giessbachfälle gespeist. Das Belvedere Hotel in Grindelwald heizt mit Holz und kühlt mit Grundwasser. Doch nicht nur in den Bergen wird die Wasserkraft zur Energiegewinnung- und Speicherung genutzt. Das Alex Lake in Thalwil – direkt am Zürichsee gelegen – verwendet das Seewasser zum Kühlen und Heizen des Hotels.

DURCH INNOVATIONEN ÜBERZEUGEN

Die Kartause Ittingen hat ein komplexes Verfahren entwickelt, um die Wasserressourcen optimal zu nutzen. Das hoteleigene Quellwasser speist die Forellenzucht und alle Brunnen auf der Hotelanlage, kühlt danach die Seminarräume und tränkt zuletzt das Vieh im Stall. Die Bewässerung der Gärtnerei und der Nutzgärten erfolgt durch Regenwasser aus dem Weiher. Das Cervo Mountain Resort in Zermatt nutzt die Möglichkeiten des Wassers gleich in vielerlei Hinsicht: Neben der thermischen Energiegewinnung und dem hauseigenen, ressourcenschonenden Wassermanagementsystem, wird sämtliche Abwärme im Hotelbetrieb wieder verwendet. Durch die Zusammenführung der Kanalisation des Hotels erreichen der Betrieb eine effiziente Abwasser-Wärmerückgewinnung. Die Abwärme der gewerblichen Kälte wird direkt für die Warmwasseraufbereitung genutzt.

ÜBER DIE RESPONSIBLE HOTELS OF SWITZERLAND Die Hotelgruppe «Responsible Hotels of Switzerland» vereinigt die Leadbetriebe der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Unsere Mitglieder sind eigenständige, charakterstarke Betriebe an schönen Orten und von hoher Qualität. Unsere Gäste sind so anspruchsvoll wie wir selbst – sie wollen herzerfrischend, entbehrungsfrei und verantwortungsbewusst geniessen. Wir wollen Gästen mit hohem Anspruch an verantwortungsvolles Reisen eine Lösung bieten. Die Responsible Hotels of Switzerland sind die nachhaltigen Schweizer Hotels. www.responsiblehotels.ch

