CLÉ DE PEAU BEAUTÉ GIBT DIE PREISTRÄGERIN DES „POWER OF RADIANCE" FÜR 2022 BEKANNT

Tokyo, 22. März 2022 (ots/PRNewswire)

Anerkennung derjenigen, die das Leben von Mädchen und Frauen durch MINT-Bildung gefördert und verbessert haben

Clé de Peau Beauté, die luxuriöse Hautpflege- und Make-up-Marke, ist stolz darauf, die Empfängerin des vierten „Power of Radiance Award", Amanda Simandjuntak aus Jakarta, Indonesien, bekannt zu geben. Sie ist eine außergewöhnliche Frau, die sich für die Förderung von Mädchen in ihrer Gemeinde durch MINT-Bildung (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik) einsetzt. Die 'Power of Radiance Awards' sind ein integraler Bestandteil des langfristigen philanthropischen Engagements von Clé de Peau Beauté, zu dem auch eine mehrjährige Partnerschaft mit UNICEF1 gehört, die 2019 zur Unterstützung des Programms zur Gleichstellung der Geschlechter gestartet wurde. Durch MINT-Bildung und Empowerment-Programme für Mädchen möchte Clé de Peau Beauté ihr wahres Potenzial freisetzen und eine bessere Welt ermöglichen.

Während der Globus weiterhin durch wissenschaftliche und technologische Lösungen eine Welt nach der Pandemie definiert, kann das grenzenlose Potenzial der Hälfte der Bevölkerung, zu der Mädchen und Frauen gehören, nicht übersehen werden. Mädchen, insbesondere aus unterprivilegierten Gegenden, sind sogar noch stärker von der MINT-Bildung ausgeschlossen. Da IKT-Fähigkeiten (Informations- und Kommunikationstechnologie), die das Verständnis und die Anwendung von Computerprogrammen und Software umfassen, immer gefragter werden, haben sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede aufgrund der geringen Beteiligung von Frauen in diesen Branchen weiter vergrößert. In Indonesien halten frühe Heirat, Schwangerschaft und familiärer Druck Mädchen oft davon ab, ihre Ausbildung fortzusetzen; und Mädchen, die akademisch isoliert sind, werden oft vom Eintritt ins Berufsleben abgehalten. Frau Simandjuntak ist entschlossen, dies zu ändern, indem sie ausgegrenzten Mädchen und Frauen in Indonesien eine MINT-Ausbildung anbietet, damit auch sie die Möglichkeit haben, in diesen wichtigen Bereichen mitzuarbeiten und einen Beitrag zu leisten.

Nach Angaben von UNICEF hat die Pandemie die ohnehin schon schlimme Lernkrise in Indonesien noch verschärft. Die Arbeitslosenquote junger Frauen in Indonesien liegt bei 15,62 %.2 Als CEO und Mitbegründerin von Markoding hat Frau Simandjuntak mehr als 10.000 Mädchen und Frauen in Innovation und Technologie geschult - wie z.B. Coding, UI/UX-Design und Produktentwicklung - und so die Quote der Mädchen in digitalen Schulungen in nur einem Jahr auf 55 % erhöht. Sie hat das „Girls Can Code Scholarship Program" und die „Girls Can Code Webinar Series" ins Leben gerufen, um mehr Mädchen für eine MINT-Karriere zu begeistern. „Mit der Eingabe in das vierte Jahr der Power of Radiance Awards fühlen wir uns bei Clé de Peau Beauté sehr privilegiert, durch die Unterstützung von Frau Simandjuntak, deren Arbeit für uns alle eine Inspiration ist, weiterhin positive Veränderungen durch Bildung und Empowerment vorantreiben zu können. Ihre Energie und ihre Leistungen verkörpern perfekt den Geist unseres Bestrebens, die Welt durch positives und proaktives Handeln zu verändern", sagte Mizuki Hashimoto, Markenleiterin von Clé de Peau Beauté.

Seit November 2019 arbeitet Markoding mit UNICEF Indonesien zusammen, um die „Digital Innovation Challenge" umzusetzen, die Mädchen dabei helfen soll, Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts, digitale Fähigkeiten und unternehmerische Fähigkeiten zu entwickeln. Das Projekt hat 5256 Jugendliche aus 126 Schulen geschult.

„Meine Mission ist es, marginalisierte Mädchen und Frauen in Indonesien zu befähigen, durch Innovation und Technologie zu Problemlösern zu werden. Indem wir sie mit den Fähigkeiten des einundzwanzigsten Jahrhunderts wie kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation, Zusammenarbeit und Empathie ausstatten, geben wir ihnen Superkräfte an die Hand, um ihr Potenzial zu entfalten und sich an den Bemühungen zu beteiligen, die Welt zu einem besseren, gerechteren und sichereren Ort zu machen", sagte Frau Simandjuntak.

Als Empfängerin der „Power of Radiance Award" im Jahr 2022 erhält Frau Simandjuntak ein Stipendium, das an die „Digital Innovation Challenge" gespendet wird, um Mädchen in ihrer MINT-Ausbildung zu unterstützen und ihnen Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Am Beginn des Engagements von Clé de Peau Beauté als Verfechter der Bildung steht der Traum von einer besseren Welt. Die Kraft, eine innere Ausstrahlung zu entfesseln, die echte und positive Veränderungen bewirken kann, liegt in jedem Einzelnen. Mit den „Power of Radiance Awards" steht Clé de Peau Beauté an der Seite von Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt, die die Welt für sich selbst, ihre Familien und ihre Gemeinschaften verändern wollen.

1 UNICEF befürwortet keine Unternehmen, Marken, Produkte oder Dienstleistungen.

2 Informationsquelle: Studie zu Kompetenzen für die Zukunft in Indonesien

Informationen zu Amanda Simandjuntak Amanda ist CEO und Mitbegründerin von Markoding, einer gemeinnützigen Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, unterprivilegierte Jugendliche in Indonesien durch Innovation und Technologie zu fördern. Ihr Unternehmen wurde als Finalist für die MIT Solve Challenge ausgewählt: Youth, Skills and the Workforce of the Future (Jugend, Fähigkeiten und Arbeitskräfte der Zukunft) und vertrat Indonesien auf der ASEAN-UNICEF-Konferenz über Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts und die Beteiligung junger Menschen in Singapur. Amanda wurde außerdem als eine der Young Societal Leaders für das Gipfeltreffen 2019 in Singapur ausgewählt. Seit 2019 ist Markoding ein Implementierungspartner von UNICEF Indonesien und hat die „Digital Innovation Challenge" ins Leben gerufen, um heranwachsenden Mädchen und Jungen dabei zu helfen, Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts, digitale Fähigkeiten und unternehmerische Fertigkeiten zu entwickeln, damit sie Lösungen für die sie betreffenden Probleme finden können. In der ersten Phase des Programms hat Markoding 482 unterprivilegierte Jugendliche aus 21 Schulen und gemeindebasierten Lernzentren in Jakarta unterstützt. Dieses Programm wurde inzwischen über Jakarta hinaus nach Semarang ausgeweitet und erreichte 5256 Jugendliche (55 % Mädchen) aus 126 Schulen in Indonesien.

Informationen zu Clé de Peau Beauté Clé de Peau Beauté, die globale Luxusmarke von Shiseido Co Ltd, wurde 1982 als ultimativer Ausdruck von Eleganz und Wissenschaft gegründet. Clé de Peau Beauté bedeutet Schlüssel zu schöner Haut. Die Philosophie der Marke besteht darin, die ganze Ausstrahlung einer Frau mithilfe von Make-up-Technologien und fortschrittliche Hautpflegeprodukten aus der ganzen Welt hervorzuheben. Clé de Peau Beauté wird stets von einer exquisiten ästhetischen Sensibilität und Intelligenz geleitet und haucht seinen Produkten Modernität, Magie und Dynamik ein, um als Branchenführer aufzutreten und eine bemerkenswerte Ausstrahlung zu erreichen, die von innen kommt. Verfügbar in 23 Ländern und Regionen weltweit.

