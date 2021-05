Cellebrite GmbH

Cellebrite stellt die neue Pathfinder-Version vor, die darauf ausgelegt ist, Daten sicher zu integrieren, zu verwalten und verwertbare Erkenntnisse aus ihnen zu gewinnen, um die Ziele von Missionen und Ermittlungen zu erreichen

Petah Tikva, Israel (ots/PRNewswire)

Investigative Analyselösung bietet M arktführende Datenanalyse- und Kollaborationsmöglichkeiten

Cellebrite, der weltweit führende Anbieter von Digital Intelligence (DI)-Lösungen für den privaten und öffentlichen Sektor, gab heute die Markteinführung der neuesten Version von Cellebrite Pathfinder bekannt, dem Flaggschiff seiner investigativen Analyselösung, die bedeutende Meilensteine in den Bereichen Datenanalyse, Unternehmensbereitschaft, Skalierbarkeit und Prozessleistung erreicht.

Pathfinder nutzt KI und maschinelles Lernen, um Ermittlungseinheiten in die Lage zu versetzen, digitale Daten effizient und effektiv mit erweiterten Filter-, Kategorisierungs-, Tagging- und Analysefunktionen zu verarbeiten. Pathfinder wurde entwickelt, um schnell Hinweise aufzudecken und an die Oberfläche zu bringen, und identifiziert während der Untersuchung neue Erkenntnisse und Verbindungen.

Pathfinder 8.6 nimmt jetzt Daten aus einer breiteren Palette von Quellen auf, darunter Mobiltelefone, Computer, CDRs und mehr. Ermittler und Analysten können die Datenverarbeitung automatisieren und strukturierte und unstrukturierte Daten intuitiv abfragen, um die benötigten Antworten in leicht verständlichen Formaten zu finden. Die neue Version bietet außerdem erweiterte Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen den Einheiten und externen Partnern.

Pathfinder 8.6 Release Highlights:

- Einfache Sicht auf die Kommunikation, einheitlich über alle Kanäle: - Betrachten Sie den digitalen Fußabdruck einer Person mit der neuen Simple View auf intuitive Weise Ein kohärenter Informationsfluss zur Überprüfung von Texten, Bildern, Videos und Dokumenten Identifizieren Sie Standorte von Wi-Fi-Netzwerken durch die neue, erweiterte Kartenansicht - Erweiterte Analysefähigkeiten über mehrere Datentypen hinweg: - Entdecken Sie fallübergreifende Verbindungen mit der neuen Möglichkeit, gemeinsame Identifikatoren zwischen zwei oder mehr Fällen hervorzuheben, um Untersuchungsabläufe zu verbessern Automatisches Erkennen und Kategorisieren von fallspezifischen Themen über alle digitalen Beweise hinweg Optimieren Sie die Effizienz Ihrer Untersuchung mit der neuen Möglichkeit der maßgeschneiderten Videoanalyse Vogelperspektive zum Erkennen von Verbindungen mit Hilfe eines Linkgraphen - Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und Systemen sowie mit externen Agenturen, um Folgendes zu erreichen: - Gemeinsame Nutzung von Falldaten über Abteilungen und Behörden hinweg, um die Kontinuität der Ermittlungen zu wahren und die Zusammenarbeit zu optimieren Arbeiten Sie als einheitliches Team mit Daten-Tags und virtuellen Dashboards Generieren von Berichten mit integrierten Vorlagen, um die Ermittlungsbeteiligten zu unterstützen und den Fall voranzutreiben

"Unser Ziel ist es, den Behörden die branchenführende Digital Intelligence Investigative Platform zur Verfügung zu stellen, um ihre Arbeitsweise für das digitale Zeitalter zu transformieren, Leben zu schützen und zu retten, die Justiz zu beschleunigen und den Datenschutz zu wahren", sagt Ori Nurick, EVP, Product Management, Cellebrite. "Die neueste Version von Pathfinder ist ein wichtiger Schritt in dieser Entwicklung und wird es Ermittlern auf der ganzen Welt ermöglichen, die zunehmende Komplexität von Verbrechen zu beschleunigen und zu optimieren, während sie gleichzeitig digitale Beweise analysieren und verwalten, um Verdächtige zu identifizieren und Fälle schnell aufzubauen."

Cellebrite Pathfinder 8.6 ist derzeit verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Cellebrite.com

Informationen zu Cellebrite

Cellebrite hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden in die Lage zu versetzen, Leben zu schützen und zu retten, die Justiz zu beschleunigen und die Privatsphäre in Gemeinden auf der ganzen Welt zu schützen. Wir sind der weltweit führende Anbieter von Digital-Intelligence-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor. Wir unterstützen Organisationen bei der Bewältigung der Komplexität rechtlich sanktionierter digitaler Ermittlungen, indem wir die Intelligence-Prozesse optimieren. Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in mehr als 140 Ländern vertrauen auf die Digital Intelligence-Plattform und -Lösungen von Cellebrite. Diese transformieren die Art und Weise, wie Kunden Daten bei gesetzlich sanktionierten Ermittlungen sammeln, überprüfen, analysieren und verwalten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns unter www.cellebrite.com oder folgen Sie uns auf Twitter @Cellebrite_UFED.