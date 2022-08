Nippon Express Italia startet in Venedig einen umweltfreundlichen Lieferservice mit wasserstoffbetriebenen Booten

Tokio (ots/PRNewswire) - Nippon Express Co., Ltd. (im Folgenden „Nippon Express"), eine Konzerngesellschaft der Nippon Express Holdings, Inc., hat am 30. Mai einen Logistikservice gegründet, der in der Lage ist, Waren für die Pharmaindustrie zu verarbeiten, die extrem niedrige Temperaturen erfordern (-20 °C bis ...

mehr