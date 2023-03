Hut 8 Mining Corp

Hut 8 Mining Production and Operations Update für Februar 2023

Toronto, 7. März 2023 (ots/PRNewswire)

156 Bitcoin geschürft im Februar

Mit 9.242 BTC hält Hut 8 weiterhin die größte Menge an selbst geschürften Bitcoin in Reserve aller börsennotierten Unternehmen

Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), ("Hut 8" oder das "Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für das Mining digitaler Vermögenswerte und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastruktur in Nordamerika, hat im Zeitraum bis zum 28. Februar 2023 156 Bitcoin geschürft.

Höhepunkte der Produktion im Februar 2023:

156 Bitcoin wurden generiert, was einer durchschnittlichen Produktionsrate von etwa 5,6 Bitcoin pro Tag entspricht.

Die im Januar 2023 produzierten 188 Bitcoin wurden im Februar 2023 verkauft.

Das gesamte Bitcoin-Guthaben, das zum 28. Februar in Reserve gehalten wurde, beträgt 9.242, und gemäß unserer Ankündigung vom 7. Februar 2023 gehen wir davon aus, dass wir unsere Bitcoin-Produktion vom Februar verkaufen werden, um die Betriebskosten zu finanzieren.

Die installierte ASIC-Hashrate-Kapazität in unseren Einrichtungen in Alberta betrug am Ende des Monats 2,5 EH/s.

Hut 8 produzierte im Februar 62,4 BTC/EH

Betriebliche Höhepunkte:

Wir untersuchen derzeit elektrische Probleme an unserem Standort in Drumheller, Alberta, die zu einer Verringerung der Produktion geführt haben.

Die Miner und die elektrische Ausrüstung wurden vom Standort North Bay, Ontario, entfernt. Die Miner wurden nach Medicine Hat, Alberta, verlegt, und die elektrische Ausrüstung wurde bis zu ihrer Verlegung in eine Einrichtung eines Dritten gebracht.

Wir prüfen derzeit die Möglichkeiten der Energieversorgung für die etwa 7.000 Miner, die aus North Bay umgesiedelt wurden, was einer Kapazität von etwa 680 PH/s entspricht.

"In diesem Monat haben wir einen Teil unseres Stacks zur Deckung der Betriebskosten verwendet, anstatt andere Finanzierungsmöglichkeiten mit weniger attraktiven Konditionen zu suchen", sagte Jaime Leverton, CEO. "Wir halten weiterhin den größten selbst geschürften Stack aller börsennotierten Unternehmen in Reserve und arbeiten aktiv daran, unsere Transaktion mit USBC (US Bitcoin Corp.), wie zuvor besprochen, im zweiten Quartal abzuschließen."

Informationen zu Hut 8

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen Hochleistungs-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei in Betrieb befindlichen Mining-Standorten in Süd-Alberta verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der größten Bestände an unbelastetem, selbst geschürftem Bitcoin aller Digital Asset Miner oder börsennotierten Unternehmen weltweit. Mit über 36.000 Quadratmetern geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die mit beträchtlichen erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcen betrieben werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die aufstrebenden Sektoren für digitale Vermögenswerte, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 war der erste kanadische Digital Asset Miner, der am Nasdaq Global Select Market notiert wurde. Durch Innovation, Phantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital Asset Revolution zu definieren, um Werte und positive Auswirkungen für seine Aktionäre und künftige Generationen zu schaffen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze und der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Alle Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sondern sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich solcher Dinge wie die zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärken, Ziele, Expansion und Wachstum der Geschäfte des Unternehmens, Operationen, Pläne und andere derartige Angelegenheiten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch die Worte "können", "würden", "könnten", "sollten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "erlauben", "glauben", "schätzen", "erwarten", "vorhersagen", "können", "könnten", "potenziell", "vorhersagen", "ist darauf ausgelegt", "wahrscheinlich" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Erwartungen, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen und beinhalten unter anderem Aussagen über: die Dynamik des Bitcoin-Netzwerks; die Fähigkeit des Unternehmens, seine langjährige HODL-Strategie voranzutreiben; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Bitcoin zu produzieren und die bestehenden Produktivitätsraten an allen Standorten aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Miner einzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, das Mining digitaler Vermögenswerte effizient fortzusetzen; den Verkauf der Bitcoin-Produktion des Unternehmens im Februar 2023 und die geplante Verwendung der Erlöse aus diesem Verkauf; die Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Energieversorgung der Miner, die aus der Anlage in North Bay entfernt wurden; die erwarteten wiederkehrenden Einnahmen und die Wachstumsrate des Unternehmens aus seinem Hochleistungs-Computing-Geschäft; die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf den Abschluss der Transaktion mit US Bitcoin Corp. und die Fähigkeit des Unternehmens, sich erfolgreich auf dem aktuellen Markt zu bewegen.

Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussage basieren. Obwohl Hut 8 diese Aussagen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Sicherheits- und Cybersicherheitsbedrohungen und Hacks, böswillige Akteure oder Botnets, die die Kontrolle über die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks erlangen, die weitere Entwicklung und Akzeptanz des Bitcoin-Netzwerks, Änderungen der Bitcoin-Mining-Schwierigkeit, der Verlust oder die Zerstörung privater Schlüssel, Erhöhungen der Gebühren für die Aufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain, fehlerhafte Transaktionen, die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen, die Abhängigkeit von Drittanbietern von Mining-Pools, regulatorische Änderungen, Klassifizierungs- und Steueränderungen, das Momentum-Preisrisiko, Betrug und Versagen im Zusammenhang mit dem Austausch digitaler Vermögenswerte, Schwierigkeiten bei der Erlangung von Bankdienstleistungen und Finanzierungen, Schwierigkeiten bei der Erlangung von Versicherungen, Genehmigungen und Lizenzen, Internet- und Stromversorgungsunterbrechungen, geopolitische Ereignisse, Ungewissheit bei der Entwicklung kryptografischer und algorithmischer Protokolle, Ungewissheit über die Akzeptanz oder den weit verbreiteten Einsatz digitaler Vermögenswerte, Versagen bei der Vorwegnahme technologischer Innovationen, die COVID19-Pandemie, Klimawandel, Währungsrisiko, Änderungen der Marktnachfrage, Änderungen des Netzwerks und der Infrastruktur, Systemunterbrechungen, Änderungen der Leasingvereinbarungen, Nichterreichen der beabsichtigten Vorteile von Stromabnahmeverträgen, mögliche Unterbrechung oder Aussetzung der Energielieferung an die Mining-Standorte des Unternehmens und andere Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft mit digitalen Vermögenswerten und Rechenzentren. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresinformationsblatts des Unternehmens vom 17. März 2022 und in den anderen Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung von Hut 8, die im Profil des Unternehmens im System for Electronic Document Analysis and Retrieval unter www.sedar.com und im EDGAR-Bereich der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov verfügbar sind.

Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Hut 8 auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung als beabsichtigt, geplant, vorweggenommen, geglaubt, angestrebt, vorgeschlagen, geschätzt, prognostiziert, erwartet, projiziert oder angestrebt beschrieben werden, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht zu sehr verlassen. Die Auswirkung einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander abhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Maßnahmen von Hut 8 von der Beurteilung aller Informationen durch die Geschäftsleitung zum relevanten Zeitpunkt abhängen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Hut 8 lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

