Adyen kündigt Zahlungspartnerschaft mit Instacart an

Adyen (AMS: ADYEN), die globale Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen, gab heute bekannt, dass Instacart, das führende Unternehmen für Lebensmitteltechnologie in Nordamerika, das Unternehmen als einen zusätzlichen Zahlungsverarbeitungspartner ausgewählt hat.

Im Rahmen der neuen Partnerschaft wird Instacart die Adyen-Funktionalität nutzen, einschließlich der Aktivierung von Transaktionen ohne PIN, um die Autorisierungsraten für ein perfekt abgestimmtes Kundenerlebnis weiter zu optimieren und zu verbessern.

„Die Zusammenarbeit mit Instacart im Bereich Debit-Aktivierung und Abwicklung von US-Transaktionen ist der erste Schritt in einer spannenden Partnerschaft", sagte Brian Dammeir, President of North America bei Adyen. „Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Instacart bei zukünftigen Zahlungsmöglichkeiten, während das Unternehmen weiterhin expandiert."

„Wir bei Instacart sind bestrebt, den Kunden und Partnern, die sich täglich auf uns verlassen, das bestmögliche Online-Einkaufserlebnis zu bieten", sagte Heather Rivera, Vice President of Strategy, Corporate Development and Partnerships für Instacart. „Wir freuen uns, Adyen als zusätzlichen Zahlungspartner begrüßen zu dürfen, der es uns ermöglichen wird, weiterhin zu skalieren und sicherzustellen, dass unsere Kunden über ein nahtloses Erlebnis bis zum Kassenvorgang verfügen."

In Nordamerika hat Adyen im vergangenen Jahr einen signifikanten Anstieg der Debit-Nutzung verzeichnet. Für Marktplätze wie Instacart, auf die sich Verbraucher verlassen, um sich mit ihren bevorzugten Einzelhändlern zu verbinden und bei denen sie online einkaufen, bedeutet die Verbesserung des Kundenerlebnisses die Optimierung der Autorisierungsraten über alle Kartenaussteller und die verschiedenen Debit-Netzwerke hinweg. Das Angebot RevenueAccelerate von Adyen wendet problemlos die Präferenzen jedes Kartenausstellers und jedes Debit-Netzwerks an, um Händlern zu einem Anstieg der Autorisierungsraten zu verhelfen, was zu einem fließenderen und effizienteren Kundenerlebnis führt.

