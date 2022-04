Translumina

Translumina führt VIVO ISAR, seinen Dual-Drug Polymer-free Coated Stent (DDCS) auf den internationalen Märkten ein

New Delhi und Hechingen, Deutschland (ots/PRNewswire)

Markteinführung einer neuartigen Stenttechnologie mit 10-Jahres-Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten gibt dem globalen Wachstumskurs des Unternehmens weiteren Schwung

Translumina, ein weltweit tätiger Entwickler und Hersteller innovativer kardiovaskulärer Medizinprodukte für die interventionelle Kardiologie, gibt die Einführung von VIVO ISAR, seinem dualen, medikamentenfreien, beschichteten Stent (DDCS) der neuesten Generation, auf verschiedenen internationalen Märkten, einschließlich Europa, bekannt.

Translumina war schon immer ein Synonym für Innovation im Bereich der Interventionskardiologie, und die heutige Ankündigung stärkt das globale kardiovaskuläre Portfolio des Unternehmens weiter.

Mehrere Studien haben gezeigt, dass Polymere entzündungsfördernd sind und Stentthrombosen verursachen können. Die Verwendung von Polymeren ist jedoch bei der aktuellen Generation von DES notwendig, da sie die Freisetzungskinetik des Medikaments steuern, indem sie als Träger für die Medikamentenbeladung und -freisetzung dienen.

VIVO ISAR ist die erste Dual Drug Polymer-Free Coronary Stent Technologie, die einen Stent mit einem überragenden Sicherheitsprofil kombiniert, ohne die Kinetik der Medikamentenfreisetzung zu beeinträchtigen. VIVO ISAR ist die erste Technologie, die Probucol, ein Antioxidationsmittel und Lipidsenker, als Träger für die Freisetzung von Sirolimus (ein Anti-Restenose-Medikament) verwendet und damit eine polymerfreie DES-Plattform mit kompromissloser Sicherheit und Wirksamkeit schafft.

Im Jahr 2020 veröffentlichte Translumina als weltweit einziges Unternehmen 10-Jahres-Follow-up-Daten zu seinem Dual-Drug Polymer-free Coated Stent (DDCS) VIVO ISAR. Das Journal of the American College of Cardiology (JACC), das mit einem hohen Impact-Faktor laut Journal Citation Reports zu den Top-Publikationen in der Welt der Kardiologie gehört, veröffentlichte die 10-Jahres-Nachbeobachtungsdaten zu VIVO ISAR.

„Die Zehn-Jahres-Ergebnisse von VIVO ISAR sind ein wichtiger Durchbruch in der DES-Technologie, da sie beweisen, dass synthetische Polymere aus einem DES entfernt werden können, ohne die Wirksamkeit des DES zu beeinträchtigen. Das ausgezeichnete Sicherheitsprofil, das in der 10-Jahres-Follow-up-Studie nachgewiesen wurde, ist besonders bemerkenswert, da es eine leistungsstarke neue Technologie für die Behandlung komplexer koronarer Herzkrankheiten bei Hochrisiko-Patientengruppen darstellt. Diese DES-Technologie birgt das große Potenzial, die Dauer der dualen Thrombozytenaggregationshemmer-Therapie deutlich zu verkürzen", sagte Dr. Adnan Kastrati, Leiter des Herzkatheterlabors am Deutschen Herzzentrum München und Studienleiter von ISAR TEST 5, der Studie, in der VIVO ISAR mit Endeavour Resolute (Medtronic Inc USA) verglichen wurde.

Patienten*innen mit Diabetes mellitus stellen eine besondere Herausforderung dar, da die Erkrankung mit einer diffuseren Manifestation und folglich mit suboptimalen klinischen Ergebnissen nach perkutanen Koronarinterventionen verbunden ist.

Im Jahr 2021 veröffentlichte das Journal of American Heart Association überzeugende 10-Jahres-Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit von VIVO ISAR bei einer Untergruppe von Diabetikern*innen, in denen das ausgezeichnete Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil hervorgehoben wurde, mit einer 30-prozentigen Verringerung von MI im Vergleich zu Endeavour Resolute. Translumina ist das erste Unternehmen weltweit, das mit seinem Flaggschiff, dem Dual Drug Eluting Stent, der neue Hoffnung für die Hochrisikogruppe der Diabetiker*innen bringt, die längste RCT-Nachbeobachtungszeit erreicht hat.

Translumina hat VIVO ISAR in Italien und Spanien auf den Markt gebracht und plant, es in den kommenden Monaten auf mehreren Märkten in Europa, Lateinamerika und APAC einzuführen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden auf der ganzen Welt unsere qualitativ hochwertigen Stents anbieten können. Kardiologen*innen auf der ganzen Welt haben nun die Möglichkeit, ihren Patienten*innen, die sonst mit herkömmlichen DES schlechtere Ergebnisse erzielen, einen bewährten und sichereren medikamentenbeschichteten Stent zu implantieren, insbesondere bei der Hochrisikogruppe der Diabetiker*innen", so Gurmit Singh Chugh, MD und Mitbegründer von Translumina.

Everstone Capital investierte 2019 in Translumina, um die Forschungs- und Entwicklungspipeline weiter zu stärken, die Produktion zu skalieren und die globale Präsenz zu erweitern, um Translumina zu einem führenden multinationalen Medizintechnikunternehmen zu machen.

„Wir sind stolz darauf, dass Translumina weltweit führend bei der Erstellung von klinischen Daten auf höchstem Niveau ist, die es Ärzten ermöglichen, Patienten*innen mit mehr Vertrauen und Gewissheit zu behandeln", sagte Dr. Arjun Oberoi, Managing Director von Everstone Capital.

Informationen zu Translumina

Translumina ist ein weltweit tätiger Entwickler und Hersteller innovativer kardiovaskulärer Medizinprodukte für die interventionelle Kardiologie. Die Hauptprodukte YUKON® Choice PC, YUKON® Choice Flex, YUKON® Chrome PC und VIVO ISAR stellen die dritte Generation der medikamentenfreisetzenden Stentsysteme dar.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1797972/Translumina_Logo.jpg