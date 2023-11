VERIT Immobilien AG

VERIT Immobilien Basel: Ryan Gauci Maistre wird neuer Standortleiter

Ryan Gauci Maistre übernimmt die Leitung des VERIT Immobilien Standorts Basel. Von dort aus betreut VERIT Immobilien den Grossraum Basel-Stadt und Basellandschaft.

Ryan Gauci Maistre übernimmt die Leitung des Standorts Basel. Von dort aus betreut VERIT Immobilien den Grossraum Basel-Stadt und Basellandschaft.

Ryan Gauci Maistre, ein erfahrener Immobilienbewirtschafter mit eidg. Fachausweis, hat kürzlich die Leitung der VERIT Immobilien-Niederlassung in Basel, Güterstrasse 82, übernommen. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in seiner bereits vierjährigen Karriere bei VERIT Immobilien. Seine Reise bei VERIT begann, als er als Sachbearbeiter für Immobilienbewirtschaftung in Basel tätig war. Seitdem hat er sich in seiner Rolle kontinuierlich weiterentwickelt und ist nun stolz darauf, die Leitung dieses Standorts zu übernehmen.

«Der Standort Basel umfasst ein kompetentes Team von sechs engagierten Fachkräften. Obwohl wir ein kleines Team sind, haben wir einen beachtlichen Einfluss auf den Immobilienmarkt im Grossraum Basel-Stadt und Basellandschaft», sagt Ryan Gauci Maistre. Als Team sind sie verantwortlich für die Bewirtschaftung und Vermarktung von Wohn- und Geschäftsliegenschaften. Dies umfasst die Betreuung von Mietobjekten, die Vermarktung von Immobilien, den Verkauf von Liegenschaften und die Erstvermietung von Objekten.

«Die Übernahme der Standortleitung durch Ryan Gauci Maistre unterstreicht nicht nur seine persönliche und berufliche Entwicklung, sondern zeigt auch die Bereitschaft von VERIT Immobilien, in talentierte Mitarbeiter zu investieren und ihnen attraktive Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu bieten», sagt Manuela Gläser-Glänzel, Leiterin Bewirtschaftung und Mitglied der Geschäftsleitung bei VERIT Immobilien. Ryan Gauci Maistre ist in der Region Basel tief verwurzelt, was es ihm ermöglicht, eine starke lokale Präsenz zu etablieren und die Bedürfnisse der KundInnen in dieser wichtigen Region noch besser zu verstehen und zu erfüllen.

Über VERIT Immobilien AG

VERIT Immobilien AG ist ein schweizweit tätiges Immobilienunternehmen mit über 60-jähriger Erfahrung im Management und in der Bewirtschaftung von Immobilien. VERIT ist spezialisiert auf die Bewirtschaftung, Revitalisierung, Vermietung und Verkauf von Immobilien institutioneller und privater Immobilienbesitzer und begleitet sie professionell und sicher entlang des gesamten Immobilien-Lebenszyklus.

VERIT Immobilien AG ist seit 2021 Teil der Avobis Gruppe. Rund 150 Mitarbeitende an schweizweit zehn Standorten betreuen und bewirtschaften über 40'000 Mietobjekte. - verit.ch

VERIT Immobilien AG Klausstrasse 48 8034 Zürich Tel: +41 44 389 77 11 E-Mail: kontakt@verit.ch

www.verit.ch

