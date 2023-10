ARTE G.E.I.E.

ARTE-Streamingtipps 1. Oktoberhälfte: Clashing Differences | Filmreihe Lars von Trier | Martial Arts | Zeitgeistmagazin - Unhappy | P!nk

Aktuelle Streamingtipps aus der ARTE-Mediathek:

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

Clashing Differences

Serie, Web Only - Online vom 5. Oktober 2023 bis 5. Oktober 2025 auf arte.tv/clashingdifferences

Im Vorfeld einer internationalen Frauenkonferenz treffen mehrere unterschiedliche Aktivistinnen, die vom Verein "House of Womxn" für ein Panel eingeladen worden sind, in einem abgeschiedenen Vereinshaus in Brandenburg zum ersten Mal aufeinander. - Das gibt Ärger.

Lars von Trier auf ARTE und arte.tv

Spielfilme - Ab sofort online auf arte.tv/vontrier

Ein Wiedersehen mit dem Werk des unbequemen Dänen. Neun brillant restaurierte Filme von Lars von Trier umfasst die Filmreihe: von "The Element of Crime" und der "Europa-Trilogie" über "Breaking the Waves" und "Dancer in the Dark" (Online verfügbar vom 16. Oktober 2023 bis 12. April 2024), die "USA-Trilogie" und den selten gespielten "The Boss of It All" bis "The House That Jack Built" (Online verfügbar vom 15. Oktober 2023 bis 22. Oktober 2023).

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

Sportwetten, das Milliardenbusiness

Dokumentation, Online First - Ab sofort online auf arte.tv

Während der Coronapandemie ist die Zahl der Anbieter für Sportwetten geradezu explodiert. Diese treiben ganz legal ihr Geschäft mit der Spielsucht. Sie gehören zu international agierenden Unternehmen, deren Einflussbereich sich bis in die Welt des Sports und der Politik erstreckt. Ihre Methoden sind umstritten, ihre Lobby ist mächtig.

Ken Burns auf ARTE und arte.tv

Vier Dokureihen - Ab sofort online auf arte.tv

Er ist einer der einflussreichsten Dokumentarfilmer weltweit und hat mit seinen Dokumentationen im doppelten Sinn Geschichte geschrieben: Ken Burns. Vier Dokureihen des US-amerikanischen Doumentarfilmers, darunter "Vietnam", "Country Music - Der Sound der USA", "Die Roosevelts - Eine amerikanische Saga" sowie seine neuste sechsteilige Dokureihe "Die USA und der Holocaust" (Online First, ab 10. Oktober auf arte.tv), sind im Oktober auf arte.tv abrufbar.

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

Der Bücherherbst auf ARTE und arte.tv

Schwerpunkt - ab 25. September 2023 auf arte.tv

Leselust? Dann sind Sie richtig beim traditionellen Bücherherbst auf ARTE und arte.tv! Auf dem Programm stehen gleich drei Jubiläen: der 100. Geburtstag des deutschen Erfolgsautors Otfried Preußler sowie des berühmten italienischen Schriftstellers Italo Calvino. Außerdem feiert die Frankfurter Buchmesse ihre 75. Ausgabe. Des Weiteren im Fokus: die amerikanische Literatur mit Bestsellerautorin Joyce Carol Oates sowie ein neuer Blick auf Herman Melvilles Klassiker "Moby Dick". Zudem präsentiert ARTE drei neue Folgen der Web-Reihe "Das Buch meines Lebens".

Unhappy

Magazin, Online First - Online verfügbar ab 13. Oktober auf arte.tv | Freitags gegen 23.30 Uhr auf ARTE

Wie lässt sich ein glückliches Leben führen? Ronja von Rönne begegnet Menschen, die spannende und überraschende Antworten darauf haben. Wer kann sie überzeugen? - Ein neues Zeitgeistmagazin über Glück, mit u.a. "Die Zeit deines Lebens", "Der Segen des Geldes", "Das Versprechen der Schönheit", "Glück und Kulinarik", "Das Glück und das Wohnen", "Vom gesunden Leben" - Online First auf arte.tv ab 13. Oktober 2023.

Boys Boys Boys

Animierte Dokureihe, web only, 10x5 Min. - Ab sofort online auf arte.tv

Wann ist ein Mann ein Mann? Die animierte Dokureihe "Boys Boys Boys" hinterfragt Männlichkeit in all ihren Definitionen und Möglichkeiten. Porträtiert wird dabei eine Generation von Männern, die etablierte Rollenbilder und Normen hinterfragen rund um die Themen Vaterschaft, Emotionen, Trans- und Homophobie, Verhütung, Geschlecht oder Rassimus.

Martial Arts auf ARTE und arte.tv

Schwerpunkt - Ab 6. Oktober auf arte.tv

Der Schwerpunkt "Martial Arts - Geballte Energie" zeichnet die Geschichte der asiatischen Kampfkunst anhand drei ganz unterschiedlicher Ikonen mit Bruce Lee, Jackie Chan und Jean-Claude Van Damme nach. Online wird der Schwerpunkt u.a. mit den beiden Web Only Spielfilmen "The Assasin" von Hou Hsiao-hsien und "A Touch of Sin" von Jia Zhang-Ke bereichert - beide Spielfilme sind ab 8. Oktober auf arte.tv abrufbar.

ARTE CONCERT

P!nk - The Truth About Love Tour

Konzert, Web Only - Online vom 20. Oktober 2023 bis 4. September 2024

Sie ist eine der einflussreichsten Künstlerinnen unserer Zeit: Alecia Moore alias P!NK. Die Konzertaufzeichnung aus Melbourne im Rahmen ihrer "The Truth Above Love Tour" (2013) mit ihren größten Hits, darunter Blow Me (One Last Kiss), F***in' Perfect, Try, Raise Your Glass, So What und Just Give Me A Reason, istab 20. Oktober auf arte.tv verfügbar. Außerdem im ARTE-Programm: die neue Dokumentation "P!NK - Mein Leben in Songs" (Online verfügbar vom 20. Oktober 2023 bis 17. Januar 2024) - eine musikalische und intime Spurensuche.

WISSENSCHAFT

Medizin-Nobelpreisträger Katalin Karikó und Drew Weissman in Dokfilm über RNA-Revolution auf arte.tv

Dokumentarfilm - Ab sofort online auf arte.tv

Die Ungarin Katalin Karikó und der US-Amerikaner Drew Weissman wurden am Montag, den 2. Oktober, mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Beide Wissenschaftler sind Protagonisten in dem ARTE-Dokumentarfilm "Vom Impfstoff zur Krebstherapie - Die RNA-Revolution", der ab sofort bis 5. Dezember auf arte.tv zu sehen ist.

