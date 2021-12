CSL

CSL Limited kündigt Übernahmeangebot für Vifor Pharma Ltd an

Melbourne, Australien und ST. Gallen, Schweiz (ots/PRNewswire)

- Vereinbarung an der australischen Börse und der SIX Swiss Exchange am 14. Dezember 2021bekannt gegeben

- Ausbau der Führungsposition von CSL in einem attraktiven Portfolio mit Schwerpunkt auf Nierenerkrankungen und Eisenmangel

- Ergänzt die bestehenden therapeutischen Schwerpunkte von CSL, darunter Hämatologie und Thrombose, Herz-Kreislauf-Metabolismus und Transplantation, sowie die hochwertige Pipeline

- Die globale Größe, die F&E-Kapazitäten und die Ressourcen von CSL verbessern die Versorgung der Patienten mit den Produkten von Vifor Pharma weltweit

- Barangebot in Höhe von US$ 179,25 pro Vifor Pharma-Aktie, was einem Gesamtwert des Eigenkapitals von Vifor Pharma von US$ 11,7 Milliarden / AUD 16,4 Milliarden(1) entspricht

- Das Board of Directors von Vifor Pharma empfiehlt einstimmig die Annahme des Übernahmeangebots

- Patinex AG, die größte Aktionärin von Vifor Pharma mit einem Anteil von 23 % am Aktienkapital von Vifor Pharma, hat sich bereit erklärt, ihre Aktien anzudienen

- Im ersten vollen Jahr der CSL-Eigentümerschaft wird eine Steigerung des NPATA pro Aktie im niedrigen bis mittleren Teens-Bereich erwartet(2), einschließlich der Kostensynergien bei voller Laufzeit(3)

- 12,3 Mrd. US$ / 17,2 Mrd. AUD barer Kaufpreis(4), der durch eine Kombination aus 6,3 Mrd. US$ (4,5 Mrd. AUD) vollständig gezeichneter Platzierung, 6,0 Mrd. US$ / 8,4 Mrd. AUD neuen Schulden und bestehenden Barmitteln / nicht in Anspruch genommenen Fazilitäten finanziert wird.

Das weltweit führende Biotechnologieunternehmen CSL Limited (ASX: CSL; USOTC:CSLLY) und Vifor Pharma Ltd (SIX:VIFN; ISIN:CH0364749348), ein weltweit tätiges Spezialpharmaunternehmen, das in den Bereichen Eisenmangel, Nephrologie und Kardio-Renal-Therapien führend ist, gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, wonach CSL ein öffentliches Barangebot zum Erwerb aller sich im Publikum befindenden Aktien von Vifor Pharma für US$179.25 pro Vifor Pharma-Aktie unterbreitet, was einem Gesamtwert des Eigenkapitals von Vifor Pharma von US$ 11,7 / A$ 16,4 Milliarden entspricht.

Die Transaktion, die von dem Board of Directors beider Unternehmen einstimmig gebilligt wurde, bringt CSLs Strategie 2030 weiter voran, Werte zu schaffen, indem sie ein wachstumsstarkes, cash-generatives und nachhaltiges Geschäft hinzufügt, das die globalen Führungspositionen der beiden Geschäftseinheiten von CSL, CSL Behring und Seqirus, ergänzt und ausbaut.

„Vifor Pharma stärkt die Patientenorientierung von CSL und die Fähigkeit, die Gesundheit von Menschen zu schützen, die mit einer Reihe von seltenen und schweren Krankheiten konfrontiert sind. Es bringt ein hervorragendes Team und ein führendes Produktportfolio in den Bereichen Nephrologie, Dialyse und Eisenmangeltherapien sowie eine bewährte Strategie für Partnerschaften, Geschäftsentwicklung und Lizenzierung mit. Vifor Pharma wird auch unsere Präsenz im schnell wachsenden Nephrologiemarkt ausbauen und uns gleichzeitig die Möglichkeit geben, unser komplementäres wissenschaftliches Know-how zu nutzen", sagte Paul Perreault, Chief Executive Officer und Managing Director von CSL.

„Wir gehen davon aus, dass der Zusammenschluss mit Vifor Pharma für unsere Aktionäre finanziell überzeugend sein wird und gleichzeitig unsere Umsatzbasis erweitert und diversifiziert. Es wird erwartet, dass es sich im ersten vollen Jahr der CSL-Eigentümerschaft sofort positiv auf den Gewinn auswirkt und unter Beibehaltung unserer Bilanzstärke durchgeführt werden kann. Vifor Pharma bietet CSL einen kurzfristigen Mehrwert und einen klaren Weg zu langfristigem, nachhaltigem Wachstum", schloss Perreault.

„Die Strategie von Vifor Pharma zielt darauf ab, weiterhin Marktführer in den Bereichen Eisenmangel, Nephrologie und kardio-renale Therapien zu sein." Jacques Theurillat, Präsident des Board of Directors der Vifor Pharma Gruppe, kommentierte: „Das Angebot stellt für Vifor Pharma eine hervorragende strategische Möglichkeit dar, aus einer Position der Stärke heraus künftige Marktchancen zu optimieren und einen substanziellen Wert für alle Beteiligten zu schaffen."

CSL hat eine langjährige und engagierte Präsenz in der Schweiz, wo das Unternehmen seit 1949 aktiv ist und derzeit mehr als 1.800 Mitarbeiter vor Ort in Forschung und Entwicklung, Produktion und anderen Bereichen beschäftigt. Seit dem Jahr 2000 hat CSL Behring 1.257 Millionen CHF in seine Anlagen in Bern investiert, um die weltweit steigende Nachfrage der Patienten nach seinen Immunglobulin-Medikamenten zu befriedigen.

„Wir freuen uns, unser Engagement auf dem schweizerischen und globalen Markt durch die Aufnahme von Vifor Pharma in die CSL-Familie zu vertiefen, die unser globales Team um mehr als 2.600 qualifizierte und talentierte Mitarbeiter erweitern wird. Wir freuen uns darauf, das kombinierte Unternehmen gemeinsam mit ihnen weiterzuentwickeln", sagte Herr Perreault.

Strategische und finanzielle Überlegungen

Erweitert Führungspositionen und diversifiziert das Geschäftsmodell von CSL

- Die Transaktion erweitert das Portfolio von CSL um 10 kommerzialisierte Produkte, darunter Ferinject / Injectafer, Venofer, Veltassa und bald auch Korsuva, und stärkt die Führungsposition in mehreren Bereichen.

- Das fusionierte Unternehmen wird über eine erweiterte Pipeline von 37 Produkten in verschiedenen Entwicklungsphasen verfügen, was einer Steigerung von 37 % gegenüber der derzeitigen eigenständigen Pipeline von CSL entspricht. 2022/23 werden voraussichtlich bis zu vier Produkteinführungen erfolgen.

Ergänzt die bestehenden therapeutischen Schwerpunktbereiche von CSL

- Komplementäres Portfolio in den bestehenden therapeutischen Schwerpunktbereichen von CSL, einschließlich Hämatologie und Thrombose, Herz-Kreislauf-Metabolismus und Transplantation

- Vifor Pharma bietet auch Zugang zu logischen neuen Nachbarschaftsbereichen in den Bereichen Nephrologie, Dialyse und Eisenmangel mit starken Marktpositionen und Wachstumschancen in jedem Bereich

- Kürzlich zugelassene Medikamente - Tavneos und Korsuva - bieten eine bedeutende kommerzielle Dynamik in diesen neuen angrenzenden Schwerpunktbereichen

Differenzierte Plattform im attraktiven Nephrologiemarkt treibt dauerhaftes Wachstum an

- Vifor Pharma ist ein „Partner der Wahl" für Innovationen und Partnerschaften in der Nephrologie. Dies ist das Ergebnis eines synergetischen Joint Ventures (VFMCRP, oder Vifor Pharma Fresenius Medical Care Renal Pharma) mit Fresenius Medical Care, dem weltweit führenden Dialyseunternehmen, kombiniert mit der klinischen und kommerziellen Expertise von Vifor Pharma.

- Vifor Pharma hat die Übernahme von zwei Unternehmen bekannt gegeben und in den letzten sechs Jahren mehr als ein Dutzend Partnerschaften zur Geschäftsentwicklung in verschiedenen Bereichen und Regionen geschlossen.

- Der Nephrologiemarkt erfährt ein schnelles Wachstum mit einem geschätzten Marktvolumen von über 25 Milliarden US-Dollar(5) im Jahr 2026, wobei die alternde Bevölkerung und die zunehmende Prävalenz von Risikofaktoren für chronische Nierenkrankheiten wie Diabetes und Herzkrankheiten erhebliche Chancen in der Pipeline bieten.

Details zum Angebot

CSL hat angeboten, Vifor Pharma im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots für alle sich im Publikum befindenden Vifor Pharma-Aktien zu einem Preis von US$ 179,25 pro Vifor Pharma-Aktie, zahlbar in US Dollar, zu übernehmen. Das Übernahmeangebot entspricht einem Kaufpreis von ca. 12,3 Mrd. US$, was 17,2 Mrd. AUD entspricht. Es entspricht einer impliziten Prämie von rund 40 % auf den letzten Schlusskurs der Vifor Pharma Aktie an der SIX am 1. Dezember 2021.(6)

Die Transaktion soll durch folgende Maßnahmen finanziert werden:

- Eine vollständig gezeichnete institutionelle Platzierung („Platzierung") in Höhe von 6,3 Mrd. A$ (4,5 Mrd. US$);

- Eine vollständig zugesagte Überbrückungsfazilität in Höhe von 6,0 Mrd. US$ / 8,4 Mrd. AUD; und

- Bestehende Barmittel / nicht in Anspruch genommene Fazilitäten in Höhe von 2,0 Mrd. US$ / 2,8 Mrd. AUD.

CSL wird auch einen nicht-unterzeichneten Aktienkaufplan („SPP") an berechtigte CSL-Aktionäre(7) in Australien und Neuseeland durchführen, mit dem Ziel, bis zu 750 Millionen AUD (534 Millionen US$) zu beschaffen.

Die Transaktion unterliegt weiterhin den verschiedenen üblichen Abschlussbedingungen, die in der heute veröffentlichten Vorankündigung des Übernahmeangebots dargelegt sind.

Berater

PJT Partners fungiert als führender Finanzberater von CSL. BofA Securities und Goldman Sachs sind auch als Finanzberater für CSL tätig. Die Credit Suisse agiert als Tender Offer Manager in der Schweiz und als Finanzberater von CSL. Gresham Advisory Partners Limited ist als unabhängiger Berater des Board of Directors von CSL tätig.

Homburger AG, Simpson Thacher & Bartlett LLP und Allens sind als gemeinsame Rechtsberater von CSL tätig.

Weitere Informationen

Weitere Informationen in Bezug auf die Transaktion, die Platzierung und das SPP sind in der Investorenpräsentation enthalten, die an der australischen Börse veröffentlicht wurde. Die Investorenpräsentation enthält wichtige Informationen, einschließlich Einzelheiten zu den Hauptrisiken und internationalen Angebotsbeschränkungen im Zusammenhang mit der Platzierung.