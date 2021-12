Wipro Limited

Wipro erweitert sein Angebot in den Bereichen Sport, Unterhaltung, Einzelhandel und Transport mit der Einführung der Wipro VisionEDGE-Lösung

- Erweiterte strategische Partnerschaft mit Cisco positioniert Wipro als führenden Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für die digitale Werbeindustrie

Wipro Limited (NYSE: WIT) (BSE: 507685) (NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozess-Services, kündigte heute Wipro VisionEDGE an, eine dynamische Digital Signage- und Omni-Channel-Werbelösung, um sein Angebot in den Bereichen Sport, Einzelhandel, Transport und Unterhaltung zu erweitern. Wipro VisionEDGE, früher bekannt unter dem Namen Cisco Vision, bietet eine konvergente Plattform für Innovation und ermöglicht es Marken, Inhalte zu verwalten und zu streamen, um die Kundenbindung zu vertiefen.

Stadien, Flughäfen, Einzelhändler und andere Veranstaltungsorte suchen nach effizienteren Wegen, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Die VisionEDGE-Lösung von Wipro bietet die Flexibilität, eine breite Palette an qualitativ hochwertigen Videos und Werbung zu liefern, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Wipro VisionEdge wird das Potenzial der Wipro FullStride Cloud Services nutzen, um Kunden die Möglichkeit zu geben, neuen Geschäftswert aus ihrem Markenbesitz zu erschließen und neue Einnahmequellen zu schaffen.

Wipro ist eine Partnerschaft mit Cisco eingegangen, um die Lösung Ende 2021 über das Cisco SolutionsPlus-Programm und die Cisco Global Price List (GPL) anzubieten. Darüber hinaus werden beide Unternehmen weiterhin in die Markteinführungspläne investieren und neue potenzielle Anwendungen für die Wipro VisionEDGE-Lösung erschließen.

„Die 26-jährige strategische Partnerschaft von Wipro mit Cisco ist ein Beweis für unsere Fähigkeit, mit der sich verändernden Geschäfts- und Technologielandschaft Schritt zu halten und durch differenzierte Angebote und innovative Partnerschaftsmodelle Mehrwert zu schaffen. Die Einführung von Wipro VisionEDGE im Rahmen des SolutionsPlus-Programms von Cisco wird die Reichweite unserer Lösungen und Dienstleistungen für unsere weltweiten Kunden erheblich erweitern. Wir werden weiterhin neue Funktionen, Fähigkeiten und Dienstleistungen entwickeln, die unsere EngineeringNXT- und 5G-Angebote nutzen, um unseren Kunden Mehrwert und neue Geschäftsmöglichkeiten zu bieten. Wir freuen uns, in die nächste Phase dieser strategischen Partnerschaft mit Cisco einzutreten", sagte Malay Joshi, Senior Vice President & Sector Head - Sports, Communications, Media, Technology, Wipro Limited.

„Da der digitale Werbemarkt weiter wächst und sich verändert, freuen wir uns, unsere Partnerschaft auszubauen, um unseren Kunden Wipro VisionEDGE und Best-of-Breed-Lösungen anzubieten", sagte Ken Martin, Managing Director Global Sales - Sports, Media, and Entertainment Industry Group, Cisco. „Die Sport-, Medien-, Unterhaltungs-, Transport- und Einzelhandelsbranchen befinden sich alle in einem tiefgreifenden Wandel, der durch konvergente Netzwerke, drahtlose Technologien, IPTV (Internet Protocol Television), IP-Fabric, Sensoren, Cloud-native Anwendungen, 5G, künstliche Intelligenz und andere bahnbrechende Innovationen unterstützt wird, die noch nie dagewesene Möglichkeiten eröffnen werden. Wir werden auch weiterhin in unser Lösungsportfolio investieren und eng mit unseren Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um ihre sich entwickelnden Bedürfnisse zu unterstützen und die besten Technologien auf dem Markt einzusetzen."

Informationen zu Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) ist der weltweit führende Anbieter von Technologien, die das Internet ermöglichen. Cisco inspiriert zu neuen Möglichkeiten, indem wir Ihre Anwendungen neu gestalten, Ihre Daten sichern, Ihre Infrastruktur transformieren und Ihre Teams für eine globale und integrative Zukunft befähigen.

Informationen zu Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT) (BSE: 507685) (NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 220.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

