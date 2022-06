CASIO COMPUTER CO., LTD

Casio bringt G-SHOCK mit neuen Master of G-Figuren heraus

Tokio (ots/PRNewswire)

Die berühmten Figuren werden im Camouflage-Design zu neuem Leben erweckt

Casio Computer Co., Ltd. hat heute das neueste Modell seiner stoßbeständigen Armbanduhren-Reihe G-SHOCK vorgestellt. Die DW-5600GU-7 erweckt alte Figuren der Master of G-Modelle zum Leben, die für den Einsatz an Land, im Wasser und in der Luft entwickelt wurden, alles kombiniert in einem Zeitmesser.

Das Zifferblatt und das Armband der DW-5600GU-7 sind vollständig mit einem Camouflage-Design bedeckt, das von den kultigen Figuren inspiriert ist, die einst auf dem Gehäuseboden der Master of G-Uhren eingraviert waren. Die Master of G-Reihe hat vor allem die Abenteurer unter den G-SHOCK-Fans überzeugt, die an die Grenzen der Robustheit gehen wollen. Das neueste Modell erweckt 18 der Figuren der Reihe zu neuem Leben, darunter den bekannten Frosch aus der FROGMAN-Serie, den Maulwurf aus der MUDMAN-Serie sowie die RANGEMAN-Wildkatze. Das Armband und die Lünette wurden speziell entwickelt, um die unverwechselbaren Merkmale jeder Figur hervorzuheben, so dass sie in der Tarnung leicht zu erkennen sind.

Diese sehr individuellen Figuren erscheinen in einem Camouflage-Design mit einem grundlegenden Schwarz-Weiß-Farbschema für ein stilvolles, cooles Design.

