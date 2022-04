CASIO COMPUTER CO., LTD

Casio bringt in Zusammenarbeit mit TOMʼS das Modell EDIFICE auf den Markt, inspiriert von Luxus-Sportwagen

Tokio (ots/PRNewswire)

Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Veröffentlichung der neuesten Ergänzung der EDIFICE-Linie bekannt, die auf dem Markenkonzept von „Speed and Intelligence" basiert. TOMʼS Limited Edition EQB-1100TMS ist ein Modell, das in Zusammenarbeit mit TOMʼS entwickelt wurde und an die Luxus-Sportwagen erinnert, die die Spezialität des Teams sind.

TOMʼS ist ein japanisches Spitzenteam, das an den prestigeträchtigsten Rennen in Japan teilnimmt und eine Reihe von SUPER GT- und SUPER FORMULA-Meisterschaften gewonnen hat. Das Unternehmen setzt die Technologien, die es für den Rennsport entwickelt hat, auch für den Ersatzteilmarkt und für Custom Cars ein. Da das TOMʼS-Team Uhren benötigte, die es den Mitgliedern ermöglichten, während der Rennen eine präzise Zeitmessung vorzunehmen, ist Casio seit 2013 Sponsor von EDIFICE, einer von der Welt des Motorsports inspirierten Zeitmesserserie.

Die EQB-1100TMS, die dritte Zusammenarbeit zwischen TOMʼS und Casio, ist ein leistungsstarker Zeitmesser mit einem schlanken Gehäuse von nur 8,9 mm und einem von TOMʼS Luxus-Sportwagen inspirierten Design. Die Uhr verfügt über ein Zifferblatt aus der im Motorsport so beliebten Kohlefaser und ist mit dem TOMʼS-Logo, dem Sekundenzeiger und dem Zeiger in Goldfarbe akzentuiert, was ihr einen luxuriösen Look verleiht. Die Farbabstufung am Rand des Saphirglases und des Zifferblattes bei 6 Uhr erinnert an die Farbveränderung des Titan-Endrohrs eines Sportwagens, wenn die Abgaswärme das Titan bläulich färbt. Jedes Detail wurde unter der Aufsicht von TOMʼS entwickelt, einschließlich der achteckigen Lünette mit schwarzer Ionenplattierung und des grauen ionenplattierten Gehäuses und Armbands, um einen schicken Zeitmesser zu schaffen, der genauso beeindruckend ist wie die Luxussportwagen des Unternehmens.

Die EQB-1100TMS ist außerdem mit Mobile Link-Funktionen ausgestattet, die sich über Bluetooth® mit einem Smartphone verbinden lassen. In Verbindung mit der speziellen EDIFICE Connected App stellt die Uhr automatisch die Zeit ein und ermöglicht es dem Träger, mit seinem Smartphone ganz einfach eine von rund 300 Städten für die Weltzeit auszuwählen und die Zeit in zwei Städten anzuzeigen. Das Tough Solar Ladesystem wandelt Licht in Strom um und macht die Uhr so praktisch und bequem.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1797749/EQB_1100TMS.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1797751/EQB_1100TMS_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1797750/TOM_S_hand_indicator_hand_gold_color.jpg