EANS-News: Holzhotel DORMERO HoHo Wien in der Seestadt Wien ist geöffnet - BILD

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Marketing/Immobilien/Hotel/Mietflächen Wien - Das Warten hat ein Ende: ab sofort stehen die einzigartig atmosphärischen Holz-Zimmer im DORMERO HoHo Hotel Städte-Tourist*innen, Tagungsgästen oder interessierten Holz-Fans zur Buchung zur Verfügung. Das Dormero HoHo Wien umfasst 119 Zimmer in vier verschiedenen Kategorien, 24 Serviced Apartments für Kurzzeitmieter*innen sowie den Seminarbereich im 15. Obergeschoß. Das Restaurant im Erdgeschoß ist kulinarisch in Texas angesiedelt, herzhafte Burger und die saftigen Shelly's Ribs erfreuen den Gaumen - mit direktem Blick auf den See, im Herzen des Seeparkquartiers. Come in! DORMERO HoHo Wien kombiniert einen exzellenten Style, nämlich den 360 Grad Komfort eines ****Sterne-Hotels mit der Natürlichkeit der sichtbaren Holz-Wände, -Decken und -Stützen aus Fichten. Die klimatisierten Zimmer bzw. Apartments in der Größe von 23 bis 46m2 bieten wahlweise Twin- oder Kingsize-Betten, einen praktischen Sitzbereich, Schreibtisch, Flatscreen (inkl. Sky TV) sowie ein separates Bad mit Haartrockner und Kosmetikartikel, weiters eine kostenfreie Minibar, Safe sowie Telefon. WLAN steht in allen Bereichen kostenfrei zur Verfügung. Tiere sind ohne Servicegebühr erlaubt. Der Zugang zum GATE 9 Health Club [https://www.gate9healthclub.at/] mit seinem holistischen Ansatz auf 1.500m2 ist - inklusive Wellnessbereich mit Sauna - für Hotelgäste kostenfrei. Nur acht Meter entfernt, befindet sich die U-Bahn-Station Seestadt, in nur 25 Minuten erreicht man die Wiener Innenstadt. Parkmöglichkeiten gibt es in der in house Tiefgarage oder in der Hochgarage Seehub [http://www.seehub.at/ ] gegenüber. Infos zu den Tagungsräumen, der SONDERBar und zur Buchung unter DORMERO HoHo Wien [https://www.dormero.de/hotel-wien/]. Zwtl.: Shared Office-Flächen im 5. OG sind ab sofort bezugsfertig. Das fertig ausgebaute Shared Office mit Zimmern von 23 bis 200m2, teilweise mit Seeblick, ist bezugsfertig. Die gestaffelte Monatsmiete inkludiert alle BK- und FM-Kosten sowie Strom. Zur Grundausstattung gehören ein Teppichboden, Lichtschiene, absperrbare Türe & Türschild, die Toilettenreinigung sowie eine Teeküche. Mit der Hoteleröffnung kann kostenpflichtig auch der Konferenzbereich genutzt werden. Zwtl.: Freie Mietflächen im HoHo Next sowie HoHo Beauty Die rund 3.000 m2 große bezugsfertige Fläche im Solitärgebäude eignet sich aufgrund des eigenen Eingangs sowie der eigenen Liftgruppe besonders für EIN Unternehmen. Eine 100 m2 große Terrasse mit Seeblick rundet das Angebot ab. Geschoß 4 im Tower ist mit rund 1.000 m2 für HoHo Beauty konzipiert. Eine Besichtigung ist jederzeit möglich. Weitere Details rund um das HoHo Wien entnehmen Sie der HoHo Wien-Website unter http://www.hoho-wien.at [http://www.hoho-wien.at/] sowie der Facebook-Seite www.facebook.com/hohowien [http://www.facebook.com/hohowien] oder folgen Sie uns auf Instagram @hohowien Rückfragehinweis: Medienanfragen: MMag. Romana Hoffmann Kommunikation HoHo Wien T: +43 1 236 01 55 @: office@hoho-wien.at Direktkontakt Vermarktung HoHo Wien: @: mieten@hoho-wien.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: ---------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/3445/5/10786659/0/13_210921_Presseinformation_-_HoHo_Wien_Eröffnung_Dormero_HoHo_Hotel_final.pdf Bilder zur Meldung: ---------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/images/3445/5/10786659/HoHo_Wien_Fassade_Abenddämmerung_August_2020_8__c_DERFRITZ.jpg

