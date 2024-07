Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

FUSSBALLSTAR DIDIER DROGBA GLÄNZT UNTER DEN GEWINNERINNEN DER 28. AUSGABE DES INTERNATIONALEN FAIRPLAY-MENARINI-PREISES

Die Überraschungen beim Fair Play Menarini International Award nehmen kein Ende. Die Jury des Award hat mit Didier Drogba eine weitere globale Fußballlegende in die Liste der Preisträger für die Ausgabe 2024 aufgenommen.

Der unbestrittene Champion wurde zweimal zu Afrikas Fußballer des Jahres (2006 und 2009) gewählt. Mit seinen Toren führte Drogba die Elfenbeinküste 2006 zur ersten historischen Qualifikation für die Endrunde der Fußballweltmeisterschaft. Mit beeindruckenden 65 Toren ist er der Torschützenkönig der Elfenbeinküste, die den Spitznamen "Elefanten" trägt.

In Europa war er Teil der goldenen Ära des FC Chelsea, gewann mit dem Verein vier Meisterschaften, vier FA-Cups und 2012 die erste Champions League und wurde so zu einem Symbol des englischen Fußballs im 21. Er war auch der erste afrikanische Fußballspieler, der 100 Tore in der Premier League erzielte.

Drogba hat sich während seiner gesamten Karriere nicht nur für Fußball und Triumphe auf dem Spielfeld eingesetzt, sondern auch immer wieder für ein Ende der Feindseligkeiten des Bürgerkriegs, der die Elfenbeinküste seit Jahrzehnten heimgesucht hat. Seine Rede, die er im Oktober 2005 hielt, als er sich mit seiner Nationalmannschaft für die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland qualifizierte, und in der er das ivorische Volk auf Knien anflehte, die Waffen niederzulegen und freie Wahlen abzuhalten, hat sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Im Jahr 2007 wurde er von den Vereinten Nationen zum Botschafter des Guten Willens für die Bekämpfung der Armut ernannt.

Die Vorstandsmitglieder der Stiftung Fair Play Menarini, Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi und Ennio Troiano, freuen sich, eine Fußballlegende und ein gutes Beispiel für Ethik, Loyalität und Respekt auf der Liste der diesjährigen Gewinner begrüßen zu dürfen.

Didier Drogba und die anderen Champions der 28. Ausgabe werden am Donnerstag,4. Juli während der Preisverleihung die Bühne des römischen Theaters in Fiesole betreten.

Weitere Informationen: www.fairplaymenarini.com

Hier sind die Gewinner des 28. Fair Play Menarini International Award: DIDIER DROGBA

SAMUEL ETO'O

MARCO BELINELLI

FEDERICO BUFFA

FABIO CANNAVARO

ALESSANDRO COSTACURTA

GIUSEPPE DOSSENA

CIRO FERRARA

CESARE FIORIO

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA

GIAN PAOLO MONTALI

CESARE PRANDELLI

ROBERTO RIGALI

CLEMENTE RUSSO

AMBRA SABATINI

