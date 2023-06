Global Mobility Call

Unternehmen und Regulierungsbehörden treffen sich auf dem Global Mobility Call und machen ihn zum globalen Zentrum für nachhaltige Mobilität

GMC2023 ist Gastgeber der offiziellen Mobilitätsagenda der spanischen EU-Präsidentschaft

Die zweite Ausgabe des Global Mobility Call, einer wichtigen Congress-Expo zur internationalen Agenda für nachhaltige Mobilität, wird vom 24. bis 26. Oktober in Madrid stattfinden. In ihrer zweiten Ausgabe wird die GMC2023 der Treffpunkt für Unternehmen und Regulierungsbehörden sein, um die Transformation der Sektoren voranzutreiben, die an der dekarbonisierten, sicheren und integrativen Mobilität der Zukunft beteiligt sind. Die wichtigsten Unternehmen und institutionellen Akteure des Mobilitäts-Ökosystems über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg werden zusammen mit internationalen Experten teilnehmen, die Trends und innovative Projekte vorstellen werden.

GMC ist Gastgeber eines Teils der offiziellen Mobilitätsagenda der spanischen EU-Präsidentschaft mit drei vom Spanish Ministry of Transport, Mobility und Urban Agenda organisierten Treffen, an denen Vertreter der 27 EU-Länder und EU-Kommissare teilnehmen. Dabei handelt es sich um die "Technische Konferenz zur Mobilität im ländlichen Raum", die "PEP Partnership zur aktiven Mobilität" und die European Corridors in Spanien 360: Atlantikkorridor und Mittelmeerkorridor, für die ein Investitionsvolumen von über €53,8 Milliarden vorgesehen ist.

Zu den großen Unternehmen und Verbänden nach Sektoren, die für GMC23 bestätigt wurden, gehören: BP, Cepsa, EDP, Iberdrola und Total Energies aus dem Energiesektor, Consorcio de Transportes, EMT und Metro de Madrid aus dem öffentlichen Verkehr, Adif, Aena, Arriva, Astara, Enaire, Iberia, Ineco, Puertos del Estado, PwC, Renfe, Santander (WABI und Ulity), Senasa und UBER aus dem Bereich multimodale Mobilität, Etra, Indra und Sistem aus dem Bereich Technologie und Innovation sowie die General Directorate of Roads und das National Geographic Institute aus dem Bereich Infrastrukturen, die alle in den Ausstellungs- und Kongressbereichen vertreten sein werden. Über 100 ausstellende Unternehmen, Start-ups und 50 nationale und internationale Branchenverbände werden teilnehmen.

Renommierte Redner wie Bertrand Piccard, Peggy Liu, Jeremy Rifkin, Ugwem Eneyo, Miguel Luengo und Ge Jun sind bestätigt, ebenso wie der Programmbeirat, der sich aus 12 führenden Fachleuten aus dem Ökosystem der nachhaltigen Mobilität zusammensetzt, darunter Eric-Mark Huitema, Sita Holstlog, Javier Gándara, Julia López Ventura und Sophie Bernard.

In seiner zweiten Auflage wird der GMC zur wichtigsten internationalen Veranstaltung für Mobilitätsakteure, die ihre Kräfte bündeln wollen, um die Ziele des Pariser Abkommens und die Sustainable Development Goals zu erreichen. GMC ist auch eine Geschäfts- und Vernetzungsplattform für Unternehmen, die in Europa tätig sind, um von den NextGenerationEU-Fonds zu profitieren und sich auf den European Green Deal einzustellen.

