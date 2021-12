AQMetrics

Sumitomo Mitsui DS Asset Management wählt AQMetrics für MiFID II-Transaktionsberichte

Dublin (ots/PRNewswire)

Sumitomo Mitsui DS Asset Management (SMAM), eine der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften Asiens mit einem verwalteten Vermögen von über 67 Billionen JPY, hat sich für AQMetrics als Plattform für die Meldung von MiFID II-Transaktionen entschieden.

Die Partnerschaft mit AQMetrics, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für die Einhaltung von Risiken und Vorschriften, ist das Ergebnis eines umfassenden Due-Diligence-Prozesses des in Japan ansässigen Unternehmens, das dringend einen Ersatz für seine bisherige Lösung suchte, die nicht mehr geeignet war.

„Ein Anbieterwechsel ist nichts, was wir auf die leichte Schulter nehmen, aber das AQMetrics-Team hat den Migrationsprozess unkompliziert gestaltet", so Ryosuke Takigawa, Senior Portfolio Manager. „Wir waren besonders beeindruckt von der Benutzeroberfläche, dem sofortigen Abgleich der Datenvalidierung und dem Expertenwissen. Die Tatsache, dass sie den Arbeitsablauf unseres vorherigen ARM reproduzieren konnten, dabei aber einen besseren Wert und Service boten, war für uns ein großer Vorteil."

Für AQMetrics ist die Aufnahme von SMAM ein wichtiger Meilenstein bei der weiteren globalen Expansion, insbesondere in Asien.

„Die Zusammenarbeit mit SMAM bei der nahtlosen Migration von einem anderen Anbieter zu AQMetrics war ein Vergnügen. Es zeugt von der Stärke und Flexibilität unserer Plattform und der großen Erfahrung unserer Mitarbeiter, dass es so reibungslos geklappt hat", so Darell Miller, Head of Sales Asia bei AQMetrics. „Es ist immer großartig, einen Vermögensverwalter vom Format von SMAM in unsere Liste der asiatischen Kunden aufzunehmen. SMAM folgt auf eine Reihe von kürzlich gewonnenen Kunden in Singapur, und wir sehen Asien als eine wichtige Wachstumsregion für AQMetrics."

AQMetrics ist ein globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Irland und Niederlassungen in ganz Europa, Großbritannien, den USA und Asien.

Wir unterstützen die weltweit führenden Finanzdienstleister - von multinationalen Banken bis hin zu Hedge-Fonds-Managern - bei der Bewältigung von Risiken, der Einhaltung von Vorschriften und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, indem wir ihren Ansatz für das Risikomanagement digital transformieren.

Dank unserer fundierten Kenntnisse und unseres Verständnisses für die Risiken und Vorschriften im Finanzdienstleistungsbereich sowie unserer technologisch versierten Mitarbeiter können wir die Geschäftsabläufe unserer Kunden radikal umgestalten und ihnen eine Technologieplattform für ihre heutigen und künftigen Bedürfnisse bieten.

