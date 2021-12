Rodenstock

Die Ultimate Lightness Serie von Rodenstock

München (ots/PRNewswire)

Minimalismus neu gedacht

Die Ultimate Lightness Korrektionsfassungen folgen dem Prinzip, dass ein gutes Design auf die wesentlichen, essenziellen Elemente reduziert ist und durch technische Innovation vollendet wird. Mit gerade einmal 4,75 Gramm an Gewicht wirken die aus reinem Titan gefertigten Rahmen fast schwerelos. Das Material Titan ist für seine antikorrosiven und hypoallergenen Eigenschaften bekannt und wird aufgrund seiner Leichtigkeit und Widerstandsfähigkeit auch in der Raumfahrt genutzt. Die ebenfalls aus Titan gefertigten Bügel sind ergonomisch geformt und bieten höchsten Tragekomfort. Ein farbiger Nylor-Faden aus Kunststoff stabilisiert die Brillengläser im unteren Bereich der Fassung und ergänzt den leichten und minimalistischen Look der Brille gekonnt mit einem dezenten Farbdetail. Als weiteres Highlight dieser Serie kann die Farbe des Nylor-Fadens aus einer fünffarbigen Palette frei gewählt und individualisiert werden.

Die Fassungen der Ultimate Lightness Serie für Sie und Ihn (R7116, R7117 und R7118) sind in jeweils vier Farben erhältlich.

Produktbilder und weitere Informationen zu der aktuellen Rodenstock Kollektion finden Sie unter:

rodenstock.de/presse/ultimatelightness

Über Rodenstock Eyewear:

Rodenstock Eyewear steht seit mehr als 140 Jahren für Qualität, Ästhetik, Präzision und Liebe zum Detail. Die Leidenschaft für gutes Design machen Rodenstock-Brillen zu wahren Stilikonen – inspiriert von der Vergangenheit, aber gemacht für die Zukunft. „Engineered in Germany" folgt die Marke höchsten Qualitätsansprüchen, wie ein eigener Musterbau sowie ein Testlabor für Fassungen in München zeigen. Das Unternehmen mit Sitz in München beschäftigt weltweit rund 4.900 Mitarbeiter und ist in mehr als 85 Ländern mit Vertriebsniederlassungen und Distributionspartnern vertreten.

