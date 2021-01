RTLZWEI

"Die Geissens" legen zu bei RTLZWEI

München

- Die Millionärsfamilie überzeugt in der Prime Time und Late Prime - 7,3 % MA (14-49 Jahre) um 20:15 Uhr bzw. 8,0 % MA (14-49 Jahre) um 21:15 Uhr - RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 6,0 %

"Die Geissens" bestätigen den Erfolg der Vorwoche: Am gestrigen Montagabend erzielte um 20:15 Uhr die neue Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" 7,3 % MA bei den 14-49-Jährigen und 14,6 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Bis zu 1,16 Mio. Zuschauer gesamt durften einen Blick auf das neue Appartement der Familie Geiss in Monaco werfen.

Die um 21:15 Uhr folgende Episode "Die Geissens" schlug bei den 14-49-Jährigen mit 8,0 % MA zu Buche und erreichte bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre) 12,7 % MA. Ab 21:15 Uhr nahm die Millionärsfamilie bis zu 1,35 Mio. Zuschauer gesamt mit auf ihre Reise nach Miami und trug somit zu einem starken Tagesmarktanteil für RTLZWEI bei.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 6,0 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 11.01.2021, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

