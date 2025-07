Chloris Geospatial

Chloris Geospatial sammelt 8,5 Millionen Dollar in der Serie A für die satellitengestützte Überwachung des Kohlenstoffgehalts in Wäldern

Chloris Geospatial, ein Klima-Tech-Unternehmen, das bei der satellitengestützten Messung von Kohlenstoff in Wäldern und Ökosystemveränderungen Pionierarbeit leistet, gab heute bekannt, dass es 8,5 Millionen Dollar in einer Serie-A-Finanzierung erhalten hat. Die Runde wurde von Future Energy Ventures angeführt, mit Beteiligung der bestehenden Investoren AXA IM Alts, At One Ventures, Cisco Foundation, Counteract und Orbia Ventures.

Mit dieser neuen Finanzierung wird Chloris die Produktentwicklung beschleunigen, seine kaufmännischen und technischen Teams vergrößern und Partnerschaften im Bereich der Unternehmens-Kohlenstoffbilanzierung für forstwirtschaftliche Rohstoffe und die Kohlenstoff-Wertschöpfungskette vertiefen, um der steigenden Nachfrage des Marktes nach überprüfbaren, hochwertigen naturbasierten Lösungen gerecht zu werden. Darüber hinaus wird das Unternehmen seinen Betrieb um ein neues europäisches Zentrum erweitern, um das regionale Wachstum und die Kundenbindung zu fördern.

Die Investition erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Klima- und Naturschutzagenda, in der Vertrauen, Transparenz und skalierbare Lösungen dringender denn je sind.

Während die Klima- und Naturkrisen globale Probleme sind, werden Maßnahmen lokal ergriffen, von Regierungen, Projektentwicklern, Investoren und Akteuren der Lieferkette, die in unterschiedlichen Landschaften und Regionen tätig sind. Um lokale Maßnahmen mit globalen Zielen in Einklang zu bringen, bedarf es zweckmäßiger Lösungen, die sowohl wissenschaftlich fundiert als auch auf jeder Ebene operativ skalierbar sind.

Die Technologie von Chloris ist eine direkte Antwort auf diesen Bedarf und ermöglicht bessere Entscheidungen durch transparente, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse.

Die unter der Leitung von Dr. Alessandro Baccini, Mitbegründer und Chief Science Officer, entwickelte Chloris-Technologie nutzt Satellitendaten, proprietäre Sensorfusion und maschinelles Lernen zur Messung der Vegetation, wodurch sie weit über die herkömmliche Kartierung der Bodenbedeckung hinausgeht. Chloris ist einzigartig positioniert, um qualitativ hochwertige, erschwingliche und zeitnahe Daten darüber zu liefern, was seit dem Jahr 2000 in jedem Hektar Wald auf der ganzen Welt geschehen ist.

„Dies ist ein entscheidender Moment", sagte Marco Albani, CEO und Mitbegründer von Chloris. „Um die Natur in dem Tempo und in dem Umfang zu schützen und wiederherzustellen, wie es das Klima erfordert, brauchen wir Instrumente, die es uns leicht machen zu handeln - und zwar mit Selbstvertrauen. Das ist es, was Chloris ermöglicht, und diese Investition erlaubt es uns, es auf die nächste Stufe zu heben. Wir sind begeistert von der Unterstützung durch Future Energy Ventures und fühlen uns geehrt, dass alle unsere Investoren weiterhin an unsere Mission glauben."

Die Wissenschaft hat uns gezeigt, dass Wälder wichtige Kohlenstoffsenken, Zufluchtsorte für die biologische Vielfalt und sozioökonomische Trümpfe sind, und dass es nie dringender war, sie zu schützen und wiederherzustellen. Allein im vergangenen Jahr haben rekordverdächtige Waldbrände und rückläufige Biomasse-Trends, die in den Daten von Chloris sichtbar sind, den beschleunigten Verlust von Kohlenstoff in Wäldern deutlich gemacht. Um diesen Trend umzukehren, sind Investitionen in die Natur erforderlich, die jedoch von unserer Fähigkeit abhängen, die Biomassedynamik zuverlässig und konsistent zu quantifizieren.

„Wir haben in Chloris Geospatial investiert, weil wir glauben, dass ihre Technologie das fehlende Bindeglied ist, um das Vertrauen wiederherzustellen und das Wachstum der Kohlenstoffmärkte zu fördern sowie die Rechnungslegungsstandards zu verbessern. Die Möglichkeit, unabhängig, transparent und kostengünstig die Kohlenstoffdynamik in der gesamten Waldvegetation weltweit zu messen, stellt einen Fortschritt in der Art und Weise dar, wie wir naturbasierte Klimalösungen überwachen und berücksichtigen", sagte Patrick Elftmann, Managing Partner bei Future Energy Ventures.

Sowohl auf freiwilligen Kohlenstoffmärkten als auch in Unternehmenslieferketten verlassen sich Organisationen zunehmend auf satellitengestützte Erkenntnisse, um Waldklimaprojekte zu bewerten, in diese zu investieren und zu überwachen sowie Emissionen und Abbau in Übereinstimmung mit Protokollen wie dem GHG Protocol zu melden.

„AXA IM Alts investiert in Lösungen zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Naturkapitals, und das ist eines unserer zentralen Anliegen. Unsere kontinuierliche Unterstützung für Chloris spiegelt unsere Überzeugung wider, dass skalierbare, wissenschaftlich fundierte Messungen entscheidend sind, um die Integrität und die Wirkung sowohl der Kohlenstoffmärkte als auch der Klimastrategien von Unternehmen zu fördern", so Adam Gibbon, Natural Capital Lead bei AXA IM Alts.

Zu den Kunden von Chloris zählen führende Unternehmen, die sich mit der Überwachung von Lieferketten mit Waldrisiko befassen und datengestützte Entscheidungen im Einklang mit Klimazielen und Standards zur Kohlenstoffbilanzierung treffen, zukunftsorientierte Entwickler naturbasierter Lösungen und innovative Standards für Kohlenstoffmärkte. Organisationen verlassen sich auf die Analysen von Chloris, um die Kohlenstoffdynamik von Wäldern zuverlässig zu quantifizieren und transparente, wissenschaftlich fundierte Daten in ihre Klimaberichterstattung zu integrieren.

Informationen zu Chloris Geospatial

Chloris Geospatial ist ein führender Anbieter von wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen zum Kohlenstoffgehalt in Wäldern, der KI, maschinelles Lernen und Satellitentechnologie kombiniert, um hochintegrierte Kohlenstoffdaten in großem Umfang bereitzustellen. Chloris ermöglicht es Unternehmen, Regierungen und Projektentwicklern, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage konsistenter, kostengünstiger und überprüfbarer Daten zu treffen und so die Wirkung vor Ort zu maximieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.chloris.earth

Informationen zu Future Energy Ventures

Future Energy Ventures (FEV) ist eine der weltweit führenden Plattformen für Start-ups und Scale-ups im Bereich der Klimatechnologie. Der Fonds II, ein SFDR-Artikel-9-Fonds, investiert in digitale und digitalgestützte Klimatechnologien mit hohem Potenzial, die Energiewelt neu zu definieren und sauberere, intelligentere Städte zu schaffen. Die 2016 gegründete FEV arbeitet mit außergewöhnlichen Gründern zusammen und bietet Möglichkeiten zur Finanzierung, Kooperation und Skalierung durch Industrie- und Investorenpartner.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://fev.vc/

