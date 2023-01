BingX

BingX verzeichnete ein Wachstum von 350 % und sieht 2023 mit Zuversicht entgegen

Singapore (ots/PRNewswire)

BingX, eine der führenden Kryptowährungsbörsen, gab bekannt, dass seine Benutzerbasis im Jahr 2022 um 350 % gewachsen ist. Das Unternehmen meldete auch ein stabiles Wachstum des Tradingvolumens von 280 % gegenüber dem Vorjahr, nachdem es die „Nullgebühren"-Richtlinie für Trading eingeführt hatte. Als Pionier im Social Trading hat BingX 8.000 professionelle Trader angezogen, die 4 Millionen Follower haben, welche mehr als 130 Millionen Copytrades ausgeführt haben.

2022 war ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Bedeutende Änderungen machten es schwierig, mit ihnen allen Schritt zu halten. Dennoch verzeichnete BingX ein stetiges Wachstum und stellte trotz des derzeitigen Marktabschwungs mehr als 200 neue Mitarbeiter in seinen Büros ein, darunter PR-Manager, Produktentwicklung, Kundendienst und regionale Manager in Deutschland, Südkorea, der Türkei, Japan, Vietnam, Russland und Spanien.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 kündigte BingX seine strategische Transformation an – von einer Top-Social-Trading-Plattform zu einer führenden Krypto-Börse. Die Mission ist es, den Benutzern einen vertrauenswürdigen und transparenten Service zu bieten, Krypto für alle zugänglich und freundlich zu machen. BingX zielt darauf ab, ein Gateway für die nächste Milliarde Krypto-Benutzer zu werden. Um damit Schritt zu halten, brachte BingX im Jahr 2022 eine Vielzahl von allerersten Produkten auf den Markt, darunter Signal Trading, Copy Trade Subsidy Vouchers, Futures Grid Trading und Infinity Grid Robot.

Im September 2022 führte BingX unbefristete Bug-Bounty-Programme auf Hackenproof ein, um die allgemeine Sicherheit und Risikokontrolle der Plattform zu verbessern. Nach dem Zusammenbruch von FTX übernahm BingX die Führung und veröffentlichte seinen von Mazars verifizierten Proof-of-Reserve-Bericht, der zusätzliche Transparenz und Sicherheit bot. Um potenzielle öffentliche Krisen zu verhindern und angeschlagenen Investoren in dieser schwierigen Zeit zu helfen, meldete sich BingX und richtete einen Sonderhilfefonds in Höhe von 5 Millionen USDT ein, um allen Partnern zu helfen, die unter dem Sturz von FTX gelitten haben. Im selben Monat kündigte BingX einen Wohltätigkeitsfonds in Höhe von 10 Millionen US-Dollar für humanitäre Bemühungen an, der für Spenden von Wohltätigkeitsorganisationen, gemeinnützige Aktivitäten und Katastrophenhilfe auf der ganzen Welt verwendet werden soll.

BingX setzte seine Globalisierung fort und unterstützt nunmehr 7 weitere Sprachen – Portugiesisch, Deutsch, Persisch, Thailändisch, Arabisch, Französisch und Italienisch. Bis heute hat BingX eine Community in Millionenhöhe in mehr als 150 Ländern und 13 Sprachen aufgebaut. Verifizierte Trader können ihre Chartanalysen, technischen Strategien und Artikel mit Followern im BingX Feed teilen, einer hybriden Funktion aus Social Media und Trading. BingX breitete seine Präsenz auch in vielen Ländern aus und kommunizierte mit Akteuren in diesem Bereich. Im November 2022 sponserte und besuchte BingX die TOKEN2049 London und veranstaltete gemeinsam mit Sumsub und Chainup eine große Blockchain-Cocktailparty zum weiteren Austausch. Weltweite Fans wurden eingeladen, die Weltmeisterschaft 2022 mit BingX offline gemäß dem Spielplan zu sehen und zu feiern, und maßgeschneiderte Souvenirs wurden in lokalen Gemeinschaften verteilt.

„2022 war hart für alle. Für viele hat sich das Leben verändert, aber was unverändert bleibt, ist die Hoffnung. Wir sollten stolz darauf sein, dass wir es durchgemacht haben", sagte Hasan Bracic, Vizepräsident von BingX. „Trotz aller Schwierigkeiten sehen wir Licht am Ende des Tunnels. Das ist unser größter Gewinn im Jahr 2022. Der Wandel steht bevor, und BingX krempelt die Ärmel hoch für neue Herausforderungen und wächst weiterhin exponentiell. BingX wird mehr Selbstvertrauen und Stärke haben, um als führende Krypto-Börse für die globale wirtschaftliche Erholung zu dienen. Und wir glauben, dass die Krypto-Industrie sicherlich eine bessere Zukunft einläuten wird."

Mit Blick auf das Jahr 2023 hat sich BingX dem Aufbau eines zuverlässigen, innovativen, freundlichen und sozialen Krypto-Ökosystems verschrieben und praktiziert dies ernsthaft. Sicherheit und Transparenz stehen bei BingX an erster Stelle. BingX ist weiterhin führend bei hochmodernen Krypto-Innovationen und bietet sowohl professionellen als auch neuen Händlern einen besseren Service. Im Jahr 2023 wird BingX an einem komplexen Handelsökosystem mit einem besseren Wachstumspfad für Händler arbeiten. Ein geschlossener Kreislauf der strategischen Copy-Trading-Funktion wird ebenfalls vervollständigt. Und BingX wird seine globale Belegschaft strategisch weiter ausbauen, um sich weiter als führende Krypto-Börse zu positionieren.

About BingX BingX is a leading crypto exchange that offers spot, derivatives, copy, and grid trading services to over 100 countries and regions worldwide with over 5 million users. BingX continues to connect users with expert traders and the platform in a safe and innovative way.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1988928/GR.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/bingx-verzeichnete-ein-wachstum-von-350--und-sieht-2023-mit-zuversicht-entgegen-301729100.html