Medienmitteilung - Comparis gewinnt Ingo Kopido für den Verwaltungsrat

D ie Comparis-Gruppe verstärkt den Verwaltungsrat

Comparis gewinnt Ingo Kopido für den Verwaltungsrat

Die Comparis-Gruppe verstärkt ihren Verwaltungsrat. Ingo Kopido, Leiter Products & Platforms bei localsearch (Swisscom Directories AG), ergänzt das Gremium per sofort. Der Verwaltungsrat besteht nebst Kopido aus Richard Eisler (Comparis-Gründer und Eigentümer), Rafael Laguna de la Vera (Gründungsdirektor der Agentur für Sprunginnovationen der Deutschen Bundesregierung), Joachim Masur (ex CEO Zürich Versicherung Schweiz) und Paul Kummer (Verwaltungsratspräsident).

Zürich, 8. Februar 2021 – Die Comparis-Gruppe verstärkt ihren Verwaltungsrat. Per sofort nimmt Ingo Kopido im Gremium Einsitz. Kopido ist Leiter Products & Platforms bei localsearch (Swisscom Directories AG) sowie CIO und CTO.

Vertiefung des unternehmenseigenen Technologie- und Produktplattform-Wissens

«Mit Ingo Kopido konnten wir einen ausgewiesenen Online-Produkte- und Plattformkenner für unsere Firmengruppe gewinnen», freut sich Verwaltungsratspräsident Paul Kummer. «Ingo Kopido wird in unserem obersten Gremium die neusten Web-Insights direkt einbringen können. Sein Know-how hilft uns, die Comparis-Angebote noch besser auf die Kundenbedürfnisse auszurichten», sagt Comparis-Gründer Richard Eisler. Die Unternehmensgruppe sei damit einen entscheidenden Schritt weitergekommen auf dem Weg vom Marktführer unter den Vergleichsplattformen zur Consumer Empowerment Plattform Nummer 1 in der Schweiz, so Eisler weiter. Zu dieser Entwicklung gehöre allen voran der Fokus auf datengetriebene und für individuelle Bedürfnisse optimierte Produkte und Informationen.

