Watr Foundation startet bahnbrechendes Blockchain-Ökosystem und unterstützt die Rohstoffindustrie bei der Erreichung von ESG-Zielen

Watr wird eine souveräne Instanz von Algorand nutzen, um die Transparenz von Rohstoff-Fußabdrücken entscheidend zu verbessern

Die Watr Foundation hat heute in Zusammenarbeit mit Algorand den Start des Watr Ecosystems bekannt gegeben: ein offenes Blockchain-Ökosystem der nächsten Generation mit verifizierten Identitäten, das KYC-AML-geprüft ist und die dezentrale Finanztechnologie (DeFi) auf Rohstoffe anwenden wird. Überprüfte Identitäten werden es der Rohstoffindustrie ermöglichen, die Blockchain- und DeFi-Technologie zu nutzen. Sie werden die Branche in die Lage versetzen, ein neues Maß an Transparenz in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu erreichen, die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher bei Beschaffungs- und Investitionsentscheidungen zu stärken und die Finanzierung in der gesamten Rohstofflieferkette zu demokratisieren. Das Watr-Ökosystem ist so konzipiert, dass es einen Wettlauf mit der Spitze bei der Schaffung neuer Rohstoffverträge und -produkte auslöst und die Differenzierung bei den heute als vertretbar angesehenen Rohstoffen erheblich erweitert. Das Watr-Blockchain-Ökosystem soll Anfang 2022 in Betrieb gehen.

Das Watr-Ökosystem wird die erste öffentliche und souveräne Instanz des Algorand MainNet sein, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Ziel für nachhaltige Waren und Anwendungen in Lieferketten, Verladern, Käufern, Finanzierern und Produzenten zu werden.

Es wird in einer strategischen Partnerschaft mit Algorand entwickelt, einem führenden Unternehmensprotokoll, das vom mit dem Turing-Preis ausgezeichneten Gründer Silvio Micali entwickelt wurde und auf einer bewährten und innovativen reinen Proof-of-Stake-Technologie basiert. Obwohl die Watr-Blockchain souverän ist, wird sie dennoch mit dem Algorand-Ökosystem verbunden und interoperabel sein, so dass die Liquidität und die Ökosystem-Dapps von Watr nahtlos über die beiden Ketten hinweg operieren können und vice versa.

"Die Vision von Watr, einen Rohstoffmarkt zu ermöglichen, der auf Transparenz, Umweltverantwortung und Aktivismus aller Teilnehmer basiert, stimmt mit der Führungsrolle von Algorand als kohlenstoffnegatives Netzwerk überein", sagte W. Sean Ford, COO von Algorand. "Wir empfehlen dem erfahrenen Team, diesen neuen Meilenstein bei der Digitalisierung von Kernkomponenten von Rohstoffen auf Algorand zu erreichen und eine umfassende Transparenz in Bezug auf den Fußabdruck jedes einzelnen Rohstoffs im Ökosystem zu schaffen."

Watr wird die erste multi-institutionelle, selbstverwaltete, öffentliche Blockchain sein, die den Anforderungen an Datenschutz, Nachprüfbarkeit, Compliance und Endgültigkeit von Rohstoffen gerecht wird. Es wird eingerichtet, um ein breites Netzwerk dezentraler Anwendungen (dapp) zu unterstützen und auszubauen, einschließlich Handelsausführung, Börsen, tokenisierter Vermögenswerte, neuer Warenklassen und Verträge, Stablecoin-Emissionen und dezentraler Kreditvergabe (DeFi).

"Dies ist der Wendepunkt zur Digitalisierung und Transparenz der Rohstoffmärkte. Mit klaren Richtlinien für die Einhaltung von Vorschriften und einem bahnbrechenden Querschnitt von Branchen am Tisch ist es die Aufgabe von Watr, die finanzielle Eingliederung, die Transparenz und die Wahlmöglichkeiten der Kunden zu fördern", sagte Maryam Ayati, Präsidentin des Watr Foundation Council. "Wir sind der Meinung, dass die nächste Generation von Ressourcenmodellen in gemeinsam getragenen Gewinnmodellen geschaffen werden sollte. Es ist ein Privileg und ein Vergnügen, mit den Pionieren der dezentralen Technologie, der Blockchain, der Industrie und der Umweltprodukte zusammenzuarbeiten, um dieses Blockchain-Ökosystem ins Leben zu rufen."

Auf Watr werden intelligente digitale Vertragsmodule die Preisbildung, den Handel und die Finanzierung der physischen Ressourcen regeln, die die Gesellschaft verbraucht, einschließlich Metalle, Energie und Landwirtschaft, sowie die Schifffahrt und die Finanzierung, die diesen Industrien zugrunde liegen. Das in Watr integrierte Identitätsmodul ermöglicht es Verbrauchern (und Geldgebern), den spezifischen Fußabdruck zu definieren, den sie mit ihrem Konsum finanzieren wollen. Gleichzeitig werden die Lieferanten in der Lage sein, auf der Grundlage des ökologischen Fußabdrucks, den ihre Waren hinterlassen, neue Ressourcenklassen zu schaffen. Das Endziel ist die Schaffung eines transparenten Marktplatzes unter Verwendung neuer Technologien, die innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens angewandt werden, wobei jedes ESG-Attribut selbst zu einer Ware mit einem marktbasierten Preis wird.

Watr wird mit Fiat-Währung und einer Vielzahl von verfolgten und konformen Kryptowährungen, einschließlich Stablecoins, als Zahlungs- und Transaktionsmittel an Bord starten.

TrustToken, der Schöpfer des milliardenschweren Stablecoins TUSD, hat in Watr investiert. Mit der Entwicklung von TUSD hat TrustToken eine starke Expertise in den Bereichen Compliance und digitale Assets entwickelt und wird die Watr Foundation bei der Entwicklung einer leistungsstarken Compliance- und Stablecoin-Strategie beraten, um die Rohstoffindustrie auf die Kette zu bringen.

"Was Watr macht, ist ungeheuer aufregend - es bringt die Effizienz und Transparenz von Blockchain in die 5-Billionen-Dollar-Rohstoffindustrie. Wir sind davon überzeugt, dass dies eine grundlegend bessere Art ist, diese Vermögenswerte abzuwickeln, und daher ist eine branchenweite Umstellung unvermeidlich", so Rafael Cosman, CEO von TrustToken.

Im Namen der Watr Foundation hat Neo eine branchenübergreifende Koalition aus Konsumgütern, Bergbau, Energie, Landwirtschaft, Schifffahrt, Handel, Blockchain-Giganten und Kapitalmärkten einberufen.

Durch eine Partnerschaft mit der HC Group bringt die Koalition einzelne Rohstoff- und Blockchain-Führungskräfte zusammen, um gemeinsam neue Blockchain-Geschäftsmodelle für nachhaltige Rohstoffe zu entwickeln, aufzubauen und in diese zu investieren sowie auf Watr zu handeln.

Für weitere Informationen über Watr und sein Ökosystem besuchen Sie bitte www.watr.org

Informationen zur Watr Foundation

Die Watr Foundation ist eine in der Schweiz eingetragene Stiftung, deren Ziel es ist, das Design, die Entwicklung, die Wartung und die Förderung des Watr-Protokolls zu organisieren, zu motivieren und zu unterstützen. Sein Ziel ist es, den Übergang der Wirtschaft zu digitalisierten, transparenten und nachhaltigen Lieferketten zu unterstützen und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Apps auf der Grundlage dieses Protokolls zu fördern und zu unterstützen. Es dient somit als Grundlage und Brennpunkt für das Ökosystem und die Gemeinschaft von Watr. Weitere Informationen finden Sie unter: www.watr.org

Informationen zu Algorand

Algorand entwickelt die Technologie für die Zukunft des Finanzwesens (FutureFi), die Konvergenz traditioneller und dezentraler Modelle zu einem einheitlichen System, das umfassend, reibungslos und sicher ist. Das von dem mit dem Turing Award ausgezeichneten Kryptographen Silvio Micali gegründete Unternehmen Algorand hat eine Blockchain-Infrastruktur entwickelt, die die Interoperabilität und Kapazität bietet, um das Transaktionsvolumen zu bewältigen, das defi, Finanzinstitute und Regierungen für einen reibungslosen Übergang zu FutureFi benötigen. Algorand ist die bevorzugte Technologie für mehr als 700 Unternehmen weltweit und ermöglicht die einfache Erstellung von Finanzprodukten der nächsten Generation, Protokollen und dem Austausch von Werten. Weitere Informationen finden Sie unter www.algorand.com.

Informationen zu TrustToken

TrustToken setzt Geld frei, um mehr Wert zu schaffen. Der TrueFi-Kreditmarktplatz von TrustToken bringt die unbesicherte Kreditvergabe auf die Kette und bietet Kreditnehmern aller Branchen maximale Kapitaleffizienz zu wettbewerbsfähigen Konditionen. TrueFi ist ein Top-10-Kreditprotokoll nach abgeschlossenem Gesamtwert, mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar und einem Gesamtkreditvolumen von fast 1 Milliarde US-Dollar seit dem Start im November 2020, und das bei einer perfekten Rückzahlungshistorie.

Die TrueCurrencies (TUSD, TGBP, TAUD, TCAD, THKD) von TrustToken sind die transparentesten Stablecoins der Welt. TrueCurrencies sind vollständig besichert, werden live auf der Kette bestätigt und bewegen ein monatliches Handelsvolumen in Milliardenhöhe über mehr als 100 Handelspartner, darunter führende Börsen, Bankpartner und OTC-Desks.

Informationen zu HC Group

HC ist ein Unternehmen, das sich seit 20 Jahren um die Suche, Beratung und Vernetzung von Führungskräften für eine Reihe von Unternehmen kümmert, die in der globalen Energie-, Metall- und landwirtschaftlichen Lieferkette tätig sind.

Informationen zu Neo Holdings

Neo Holdings arbeitet mit den Giganten der Industrie, des Handels und der Kryptographie zusammen und ist der Urheber und Entwickler des Ökosystems der Watr Foundation.

Neos Ziel ist es, sicherzustellen, dass Branchenführer neben DeFi, Blockchain und Nachhaltigkeitsinnovatoren am Tisch sitzen, um die nächste Iteration der Ressourcenbereitstellung, Transparenz und des dezentralen Handels voranzutreiben.