Deutsch-Chinesische Krankenhaustage am 13. und 14. November 2024: Austausch über Chinesische Medizin und die Rolle der Krankenhäuser in der Daseinsvorsorge

Die DCG-Health GmbH lädt gemeinsam mit führenden Partnern aus Deutschland und China am 13. und 14. November 2024 zu den Deutsch-Chinesischen Krankenhaustagen ein. Die Veranstaltung umfasst zwei Konferenztage: die 4. Deutsch-Chinesische Konferenz für Traditionelle Chinesische Medizin am 13. November in den Evangelischen Kliniken Essen-Mitte sowie den Thementag "China" am 14. November auf dem Deutschen Krankenhaustag der Medica in Düsseldorf. Beide Tage bieten eine Plattform für den Austausch über Zukunftsfragen in der Gesundheitsversorgung.

Tag 1: Konferenz zur Traditionellen Chinesischen Medizin

Unter dem Motto "Präventive Medizin in älter werdenden Gesellschaften" und "Klinische Konzepte der integrativen Medizin" versammelt die TCM-Konferenz in Essen hochrangige Vertreterinnen und Vertreter beider Länder, um zentrale Fragen der Präventionsmedizin und des integrativen Ansatzes von TCM und moderner Medizin zu diskutieren.

Zu den Programmhöhepunkten gehören:

Eine Podiumsdiskussion über die Rolle der Prävention in deutschen und chinesischen Krankenhäusern und Krankenkassen mit Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Andrea Galle, Vorständin der mkk meine Krankenkasse, und Prof. Dr. Yang Zhimin, Vizepräsidentin des Guangdong Provincial Hospital of Chinese Medicine und der Frage, ob integrative Präventions- und Therapiekonzepte künftig ein Leistungsbestandteil der sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen (nach KHVVG) sein könnten.

Fachvorträge zu innovativen klinischen Ansätzen in der Onkologie und Kardiologie sowie Akupunktur.

Tag 2: Thementag "China" auf dem Deutschen Krankenhaustag in Düsseldorf

Unter dem Motto "Daseinsvorsorge in alternden Gesellschaften" treffen deutsche und chinesische Führungskräfte aus dem Krankenhauswesen, der Verwaltung und der Wissenschaft zusammen, um sich über Krankenhausmanagement, Finanzierungsreformen, Digitalisierung und technologische Innovationen im Gesundheitswesen auszutauschen.

Zu den Höhepunkten des Thementags gehören:

Einblicke in die jüngsten Reformen in China und Deutschland: Prof. Dr. Zhang Zhongde vom Guangdongkrankenhaus für Chinesische Medizin und Priv.-Doz. Dr. med. Thomas Menzel vom Klinikum Fulda beleuchten die Rolle der Krankenhäuser in der Daseinsvorsorge.

Prof. Dr. Zhang Zhongde vom Guangdongkrankenhaus für Chinesische Medizin und Priv.-Doz. Dr. med. Thomas Menzel vom Klinikum Fulda beleuchten die Rolle der Krankenhäuser in der Daseinsvorsorge. Digitalisierung und Internationale Zusammenarbeit: Sonja Rüger, Geschäftsführerin der EKK plus GmbH beleuchtet Internationale Perspektiven des deutschen Krankenhauseinkaufs und Mia Yang von der Universität Witten/Herdecke und Natalie Gladkov vom BVMed e.V. präsentieren den Stand der Digitalisierung in deutschen und chinesischen Krankenhäusern.

"Mit einem breiten Spektrum an Themen - Von integrativer Medizin und digitaler Gesundheitsversorgung bis hin zu Daseinsvorsorge und innovativer Krankenhausverwaltung - bieten die Deutsch-Chinesischen Krankenhaustage eine Plattform zum Austausch über zukunftsweisende Versorgungskonzepte, um voneinander zu lernen und die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zu stärken", erklärt Michael Draheim, Gründer der DCG-Health GmbH. "Es gibt noch letzte Tickets für beide Konferenztage und die Teilnahme am 14.11.2024 ist kostenfrei", ergänzt Mitgründer Lukas Illini.