LONELY PLANET ENTHÜLLT DIE BESTEN REISEZIELE DES JAHRES 2024

Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens hat Lonely Planet die 50 besten Städte, Länder, Regionen, preiswertesten und nachhaltigsten Reiseziele der Welt für das kommende Jahr ermittelt.

Der globale Reiseführer Lonely Planet hat heute seine jährliche Hotlist mit den angesagtesten Reisezielen für das kommende Jahr vorgestellt. Zur Feier seines 50-jährigen Bestehens hat Best in Travel 2024 die Top 10 der besten Städte, Länder und Regionen um zwei neue Kategorien erweitert: Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis und Beste nachhaltige Destinationen. Damit werden insgesamt 50 Orte auf der ganzen Welt ausgezeichnet, an denen man im Jahr 2024 tolle Erlebnisse genießen kann.

Im 19. Jahr ihres Bestehens bietet die Best-in-Travel-Hotlist von Lonely Planet, die von einer weltweiten Gemeinschaft von Mitarbeitern, lokalen Reisejournalisten und Verlagspartnern zusammengestellt wird, fachkundige Informationen über weniger bekannte Destinationen und neue Perspektiven auf beliebte Ziele. Neue Radwege, Zug- und Flugverbindungen, welche die Erreichbarkeit von Reisezielen verbessern, Bewerbungen um den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes, die den Bekanntheitsgrad unbekannter Orte erhöhen, der „Wow"-Faktor und das kontinuierliche Engagement für Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Vielfalt haben alle zur diesjährigen Liste beigetragen.

Spanien führt die Liste der nachhaltigen Destinationen an, da es enorme Anstrengungen unternommen hat, den Reisetourismus der Nebensaison anzukurbeln, erneuerbare Energien auszubauen, Besucher über das ganze Jahr zu verteilen und den Tourismus in bisher vernachlässigte Gebiete zu bringen. Auch Wales gehört zu den Vorreitern in Sachen Nachhaltigkeit, und zwar dank seiner erneuerten Eisenbahn, die nun zusätzliche Möglichkeiten zur Erkundung des wilden, wunderbaren Westens des Landes bietet. Patagonien und Ecuador sowie Estland, Lettland und Litauen mit ihren Baltic Trails gehören zu den Ländern, die einen verantwortungsvolleren Umgang mit der Natur ermöglichen. Kangaroo Island hat sich von den Buschbränden im Jahr 2020 gut erholt und ist nach wie vor eine der beliebtesten Ökotourismus-Destinationen Südaustraliens.

Dem Slow Travel, einem Lieblingsthema der Lonely Planet-Leser, widmet sich der Reiseführer mit Beiträgen zum Portugiesischen Weg und der zunehmenden Verbreitung von Nachtzügen in Europa. Das beliebte, von der Sonne geküsste Land Kroatien ist nun leichter zu erkunden, denn die Eröffnung der Peljesac-Brücke rückt die bisher übersehene Halbinsel Peljesac ins Rampenlicht und eine neue Autobahn macht es nun möglich, direkt von Split nach Dubrovnik zu fahren.

Algerien, der Mittlere Westen der USA, die griechische Insel Ikaria und die Normandie sind nur einige der preiswerten und oft übersehenen Destinationen, die ideal für kostenbewusste Reisende sind. Die Spitzenplätze unter den Städten belegen das pulsierende, kulturell angesagte Nairobi in Kenia, das malerische Mostar in Bosnien mit seiner berühmten Brücke und das zu neuem Leben erwachte Izmir in der Türkei. Wer die Natur genießen will, kann dies auf dem neuen Trans-Dinarica-Radweg des Westbalkans tun, der 2024 eröffnet werden soll. Der hohe Norden Schottlands bewirbt sich um den UNESCO-Status für sein unentdecktes sumpfiges Hinterland und eine Küste von überwältigender Schönheit.

„Unsere Auswahl für dieses Jahr soll sowohl inspirieren als auch den Instinkten der Reisenden des Jahres 2024 folgen. Best in Travel ist das Herz und die Seele der Reiseinspiration von Lonely Planet. Es ist die Antwort auf den Enthusiasmus von Reisenden, welche die Welt auf eine authentische Art und Weise erkunden wollen, die sich von einheimischen Führern leiten lässt und nachhaltige Werte in den Mittelpunkt stellt. Mit neuen Sichtweisen auf berühmte Destinationen und 50 frischen Ideen in fünf Kategorien sind wir zuversichtlich, dass Best in Travel ein Jahr voller unglaublicher Abenteuer einläuten wird." So kommentierte Nitya Chambers, SVP Content und Executive Editor.

Best in Travel 2024 von Lonely Planet

Die Besten in Sachen Nachhaltigkeit:

Spanien Patagonien, Argentinien und Chile Grönland Wanderwege in Wales Der Portugiesische Weg, Caminho Portgues de Santiago Palau Hokkaido, Japan Ecuador Baltic Trails in Estland, Lettland und Litauen Südafrikanische Öko-Hotels

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis:

Der Mittlere Westen, USA Polen Nicaragua Donau-Limes, Bulgarien und Rumänien Normandie, Frankreich Ägypten Ikaria, Griechenland Algerien Südliche Seen und Central Otago, Neuseeland Nachtzüge in Europa

Die besten Städte:

Nairobi, Kenia Paris, Frankreich Montreal, Kanada Mostar, Bosnien Philadelphia, USA Manaus, Brasilien Jakarta, Indonesien Prag, Tschechische Republik Izmir, Türkei Kansas City, Missouri

Bestes Land:

Mongolei Indien Marokko Chile Benin Mexiko Usbekistan Pakistan Kroatien St. Lucia

Beste Region:

Trans-Dinarica-Radroute durch den Westbalkan Kangaroo Island, Südaustralien Toskana, Italien Donegal, Irland Baskenland, Spanien Südthailand Swahili-Küste, Tansania Montana, USA Saalfelden Leogang, Österreich Der hohe Norden Schottlands

Der Jahresbestseller Best in Travel 2024 ist als Sonderedition erhältlich, die garantiert die Reiseagenda des kommenden Jahres bestimmen wird. Zum Preis von 11,99 GBP bei Lonely Planet Travel Guidebooks, kostenloser Versand und umgehende Lieferung. Online können Reisende außerdem umfassende Informationen abrufen und eine Auswahl von Destinationen mit Hilfe von Videos erkunden, in denen lokale Experten ihre Einblicke teilen. Weitere Informationen finden Sie auf lonelyplanet.com/best-in-travel

