«Wildes St.Gallen – der Stadtnatur auf der Spur»: Medienorientierung am 2. Juni um 10.30 Uhr

Neue Sonderausstellung: «Wildes St.Gallen – der Stadtnatur auf der Spur»

4. Juni 2022 bis 26. Februar 2023

Die Stadtnatur St.Gallens ist überraschend vielfältig. In der neuen Sonderausstellung «Wildes St.Gallen – der Stadtnatur auf der Spur» des Naturmuseums St.Gallen ist vom 4. Juni 2022 bis zum 26. Februar 2023 Erstaunliches aus Flora und Fauna der Gallusstadt zu entdecken. So gehören Gämse und Wanderfalke ebenso zum Stadtgebiet wie der gelbblühende Frauenschuh. Praxis-Tipps zur Förderung der Stadtnatur und die Präsentation des Projektes «Grünes Gallustal» führen das wilde Potential der «Stadt im grünen Ring» vor Augen.

Ein Blick auf die Stadtkarte St.Gallens zeigt eine grosse Vielfalt an Lebensräumen: Wälder, Tobel, Weiher, Gärten, Pärke bis hin zu Brachen. Je nach Ausgestaltung finden sich in diesen Lebensräumen unterschiedliche ökologische Nischen für zahlreiche Tiere und Pflanzen. Die neue Sonderausstellung folgt den Spuren der Stadtnatur und präsentiert diese in fünf Modulen, szenografisch in einem abstrahierten Stadtbild eingebettet.

