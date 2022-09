discovery+

50 erste Dates - Drei Promis auf dem Weg zum großen Liebesglück

München (ots)

Neues discovery+ original - ab 22.09.2022 exklusiv auf discovery+

Mit Eva Benetatou, Janine Pink und Filip Pavlovic

In 50 unterschiedlichen Dates gehen die Promis auf die Pirsch nach der ganz großen Liebe

Drei prominente Singles mit dem gleichen Ziel: Sie wollen herausfinden, wie man heutzutage die große Liebe findet. Wie sie das angehen, zeigen der amtierende Dschungelkönig Filip Pavlovic, die ehemalige Siegerin von "Promi Big Brother", Janine Pink, und "Bachelor"-Kandidatin Eva Benetatou im neuen discovery+ Original "Ready Steady Love - In 50 Dates zum Glück". Sie besuchen Single-Veranstaltungen, testen Dating-Apps und lassen sich auf verrückte Dinge und Blind Dates ein. Ab dem 22. September gibt es wöchentlich, immer donnerstags, eine neue Folge exklusiv auf discovery+ zu sehen.

Auf die Plätze, fertig, Liebe! Eva, Janine und Filip stürzen sich ins Dating-Abenteuer. Doch wie stellt man das als Person des öffentlichen Lebens, zwischen Events, Instagram und TV-Auftritten an? 50 Dates, die nicht unterschiedlicher sein könnten, sollen zeigen, wie man dem Single-Dasein ein Ende bereiten kann. Ob traditionell oder verrückt - die drei Promis lassen sich auf alles ein. Nichts bleibt unversucht, um den Traumpartner oder die Traumpartnerin kennenzulernen. Neben den klassischen Dating-Apps und Single-Veranstaltungen lassen sich die drei TV-Stars allerlei verrückte Dinge einfallen. Während Dschungelkönig Filip Pavlovic beim Poledance Kurs eine sportliche Herzdame auf kleinem Fuß sucht, macht sich die ehemalige "Promi Big Brother"-Siegerin Janine Pink in einer Kutsche auf die Jagd nach Mr. Right. Die junge Mutter Eva hat beim Bachelor nicht ihren Traummann gefunden und setzt bei der Suche nach ihrer besseren Hälfte ab sofort auf die Hilfe von Mama Sula und eines hinreißend wolligen Alpakas. Wer am Ende der Serie vielleicht selbst auf Wolke Sieben schwebt und wer nicht, ist ab dem 22. September in "Ready, Steady, Love - In 50 Dates zum Glück" auf discovery+ zu sehen.