Cambrex eröffnet neue Stabilitätslagereinrichtung in Durham, North Carolina

East Rutherford, N.J. (ots/PRNewswire)

Cambrex, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), gab heute bekannt, dass sein Geschäftsbereich für Stabilitätslagerung, Q1 Scientific, eine neue cGMP-Anlage in Durham, North Carolina, eröffnet hat und damit seine Kapazität für umgebungskontrollierte Stabilitätslagerungsdienste für die pharmazeutische, Medizinprodukt- und biowissenschaftliche Industrie in Nordamerika erweitert.

Die neue hochmoderne temperaturgesteuerte und überwachte Lagereinrichtung liegt strategisch günstig in der Region Research Triangle Park und verfügt über 7 ICH-Stabilitätskammern, die eine Reihe von Bedingungen abdecken, darunter 2-8 °C, 25 °C/60 % RF, 30 °C/65 % RF, 30 °C/75 % RF und 40 °C/75 % RF, sowie -20 °C und Lagerbedingungen bei besonders niedrigen Temperaturen (-70 °C/-80 °C). Die Niederlassung im Research Triangle Park (RTP) in North Carolina wird Lieferungen am selben und nächsten Tag in den gesamten Vereinigten Staaten anbieten.

Tom Loewald, CEO von Cambrex, erklärte: „Nach der Übernahme von Q1 Scientific im Jahr 2022 haben wir unsere Präsenz strategisch erweitert, um unsere Kunden weltweit optimal bedienen zu können. Die Eröffnung dieser ersten nordamerikanischen Einrichtung ist ein wichtiger Meilenstein für das Wachstum von Q1 Scientific."

Die Erweiterung von Q1 Scientific ergänzt die bestehenden Einrichtungen in Waterford (Irland) und Lüttich (Belgien) und ist an den bestehenden Standort für analytische Dienstleistungen von Cambrex in Durham angebunden.

Stephen Delaney, Geschäftsführer von Q1 Scientific, fügte hinzu: „Mit den Fähigkeiten und dem Fachwissen, die wir in Durham vereint haben, können wir nun Dienstleistungen anbieten, die über die Stabilitätslagerung hinausgehen, wie z. B. Stabilitätsprüfungen und andere analytische Dienstleistungen für klinische und kommerzielle Produkte."

Cambrex baut seine Fähigkeiten und Kapazitäten in seinem nordamerikanischen und europäischen Netzwerk weiter aus, um die wachsende Nachfrage nach ausgelagerten Arzneimittelentwicklungs- und Produktionsdienstleistungen zu befriedigen.

Informationen zu Cambrex

Cambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln über den gesamten Lebenszyklus hinweg sowie umfassende analytische und IND-bezogene Dienstleistungen anbietet.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und einem Team von 2.000 Fachkräften, die globale Kunden in Nordamerika und Europa betreuen, bietet Cambrex eine Reihe von spezialisierten Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten an, darunter kontinuierlicher Fluss, kontrollierte Substanzen, Festkörperforschung, Materialcharakterisierung und hochaktive APIs.

Informationen zu Q1 Scientific, ein Unternehmen von Cambrex

Q1 Scientific, ein Unternehmen von Cambrex, ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der umweltkontrollierten Stabilitätslagerung für die pharmazeutische, medizintechnische und biowissenschaftliche Industrie. Mit einem Jahrzehnt an Erfahrung sichert Q1 Scientific entscheidende Durchbrüche und lebensverändernde Innovationen in hochmodernen Einrichtungen in Irland und Belgien. Q1 Scientific bietet Unternehmen Dienstleistungen, mit denen sie die Markteinführung neuer Medikamente beschleunigen und gleichzeitig die Kosten für den Bau und die Überwachung ihrer eigenen Lagerkammern vermeiden. Im Juni 2022 wurde Q1 Scientific von Cambrex übernommen.

