Qatar FinTech Hub

QDBs Qatar FinTech Hub veranstaltet Wave 3 Demo Day für seine Inkubator- und Accelerator-Programme

Doha, Katar (ots/PRNewswire)

Wichtige Chancen für Investoren, Unternehmen und Finanzinstitute im Nahen Osten

Der Qatar FinTech Hub (QFTH), der von der Qatar Development Bank (QDB) gegründet wurde, um das Wachstum der FinTech-Branche in Katar zu unterstützen, hat den Wave 3 Demo Day für seine Vorzeige-Inkubator- und Accelerator-Programme angekündigt, der am 14. Februar 2022 virtuell stattfinden wird.

Der QFTH Demo Day gilt als eine der wichtigsten FinTech-Veranstaltungen in der Region. An der Wave 3 der Veranstaltung werden wichtige Akteure aus dem lokalen und regionalen Finanzdienstleistungssystem sowie Investoren, globale Start-ups, internationale FinTech-Zentren, aufstrebende Unternehmer und FinTech-Enthusiasten teilnehmen.

Die Inkubator- und Accelerator-Programme zogen FinTech-Unternehmer und -Start-ups aus mehr als 50 Ländern aus der ganzen Welt an, darunter Indien, Malaysia, Indonesien, Hongkong, Luxemburg, Kanada und Katar. Unter dem Motto „Embedded FinTech for TechFin" hat das Programm mit über 500 Bewerbungen von Start-ups und etablierten FinTechs einen großen Erfolg verzeichnet.

Die FinTechs, die aus dem Bewerbungspool ausgewählt wurden und ihre innovativen Lösungen auf dem 3. virtuellen QFTH-Demotag präsentieren werden, sind ToneTag, T2meen, GFI Fintech, Restock.id, Whrrl, Open CBS, Infrabase, NeuXP, Netdollar, AIOTF, Loopay, VoicePay, S-Treasury, Alwasia, QatarCrowd und Tiptiptop.

Die Teilnehmer nahmen an mehr als 300 Geschäftsentwicklungssitzungen mit 15 Finanzinstituten teil und absolvierten eine Reihe von Masterclasses und FinTech Bootcamps, die von QFTH-Partnern und renommierten Referenten aus der ganzen Welt geleitet wurden.

Abdulrahman Hesham Al-Sowaidi, Acting CEO der Qatar Development Bank, sagte: „Zahlreiche Unternehmen, insbesondere aus der Technologiebranche, gehen dazu über, Finanzdienstleistungen über ihre Plattformen anzubieten, um ihre Kunden möglichst lange in ihrem Ökosystem zu halten. Daher besteht ein wachsender Bedarf an Lösungen, die sich problemlos in bestehende Dienste und Systeme integrieren lassen. Diese Welle konzentrierte sich auf Innovationen, die Unternehmen in diesem Bereich unterstützen können."

„Ich möchte mich bei allen Teilnehmern und Partnern bedanken, die kontinuierlich zum Wachstum unserer Programme beitragen, und wir freuen uns darauf, alle zum mit Spannung erwarteten dritten virtuellen Demo Day begrüßen zu dürfen", schloss er.

Bewerbungen für Wave 4 des QFTH Inkubator- und Accelerator-Programms, das sich auf Next Gen Banking konzentriert, sind ab sofort möglich. FinTechs mit innovativen Lösungen in diesem Bereich können sich bis Mitte Februar auf der Website des QFTH (fintech.qa) über weitere Einzelheiten informieren und bewerben. Alle Bewerbungen werden einem gründlichen Bewertungsverfahren unterzogen, bei dem die Kandidaten, die in die engere Wahl kommen, eingeladen werden, ihre Lösungen vor einer Jury zu präsentieren, die sich aus wichtigen Interessenvertretern des Finanzdienstleistungssektors in Katar zusammensetzt.

Im Rahmen seines Engagements, den teilnehmenden FinTechs erstklassiges Fachwissen zu bieten, arbeitet QFTH kontinuierlich mit strategischen Akteuren innerhalb des FinTech-Ökosystems zusammen, darunter Finanzinstitute, Technologieanbieter, Zahlungsnetzwerke, globale FinTech-Hubs, Hochschulen und Regulierungsbehörden. Microsoft ist als Technologiepartner an dem Programm beteiligt. Weitere aktuelle Partnerschaften bestehen mit Amazon, Progress Soft, Vodafone und Global Positioning System, um nur einige zu nennen.

Der QFTH-Demotag findet am 14. Februar um 11:00 Uhr Qatar-Ortszeit statt.

Weitere Informationen über QFTH finden Sie unter www.fintech.qa