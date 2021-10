Oberbank AG

EANS-Adhoc: Oberbank AG

Ergänzung der Dividendenbekanntmachung

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ergänzung der Dividendenbekanntmachung zur Dividende für das Geschäftsjahr 2020 ISIN AT0000625108 Eindeutige Kennung des Unternehmensereignisses: DVCA20625102 Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse 01.10.2021 Linz - In der am 11.05.2021 abgehaltenen 141. ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG wurde neben der unbedingten Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,58 auf jede dividendenberechtigte Aktie die Ausschüttung einer zusätzlichen Dividende von EUR 0,17 auf jede dividendenberechtigte Aktie unter den aufschiebenden Bedingungen beschlossen, dass 1. die Empfehlung der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Beschränkung von Dividendenausschüttungen am 31.12.2021 oder früher für die Oberbank AG nicht mehr aufrecht ist und 2. zum Zeitpunkt des Eintritts der vorstehenden aufschiebenden Bedingung auch keine anderen gesetzlichen Beschränkungen oder beschränkenden aufsichtsbehördlichen Empfehlungen bestehen, die einer zusätzlichen Ausschüttung in dieser Höhe entgegenstehen. Als Zahltag für diese aufschiebend bedingte Dividende wurde der 20. Bankwerktag nach Eintritt beider aufschiebenden Bedingungen festgesetzt. Der Vorstand der Oberbank AG gibt bekannt, dass die Empfehlung der EZB zur Beschränkung von Dividendenausschüttungen bis 30. September 2021 nicht verlängert worden ist. Da auch keine anderen einschlägigen gesetzlichen Ausschüttungsbeschränkungen oder beschränkenden aufsichtsbehördlichen Empfehlungen bestehen, wurden die aufschiebenden Bedingungen für den Anspruch und die Auszahlung der zusätzlichen Dividende für jede dividendenberechtigte Stamm-Stückaktie der Oberbank AG mit der ISIN AT0000625108 in Höhe von EUR 0,17 für das Geschäftsjahr 2020 somit am 01.10.2021 erfüllt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 29. Oktober 2021 (Zahltag). Die Auszahlung der Dividende erfolgt nach Abzug der Kapitalertragssteuer in der Höhe von 27,5%, sofern keine gesetzliche Ausnahme von der Einhebung der Kapitalertragssteuer vorgesehen ist, durch die depotführenden Kreditinstitute. Der Ex-Dividendentag für die Dividende an der Wiener Börse ist der 27. Oktober 2021, Nachweisstichtag für Dividende (Record Date) ist der 28. Oktober 2021. Linz, im Oktober 2021 Der Vorstand Rückfragehinweis: Oberbank AG, Abteilung Sekretariat Mag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37460 andreas.pachinger@oberbank.at Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

