Rakuten Kobo präsentiert Kobo Sage und Kobo Libra 2 /Beide eReader unterstützten die drahtlose Bluetooth®-Technologie und damit auch Kobo Hörbücher

Toronto (ots)

Rakuten Kobo präsentiert heute mit dem Kobo Sage und dem Kobo Libra 2 zwei neue Modelle seiner eReader. Beide Geräte unterstützten die drahtlose Bluetooth®-Technologie. Damit können Leser auf einem Gerät eBooks sowie Kobo Hörbücher geniessen.

Der Kobo Sage ist das bisher leistungsstärkste Gerät von Kobo. Einschliesslich der neuen Unterstützung für Kobo Hörbücher durch die drahtlose Bluetooth®-Technologie verfügt er über sämtliche Funktionen, die Kobo zu bieten hat. Verfügbares Zubehör sind die vielseitigen SleepCover, die brandneuen PowerCover sowie der kompatiblen Kobo Stylus zum Notieren und Markieren. Zum ersten Mal können Leser mit einem Kobo-Gerät lesen, schreiben und hören. Der leichte Kobo Sage hat ein blendfreies 8-Zoll-HD-Display mit Carta 1200 E Ink-Technologie. Er verfügt über die einstellbare Helligkeits- und Temperaturregelung ComfortLight PRO, Dropbox-Unterstützung und 32 GB Speicherplatz. Das ergonomische Design bietet maximalen Komfort. Das Gerät ist verfügbar in Schwarz, Kobo SleepCover in Hellgrün und Schwarz, PowerCover in Schwarz.

Der Kobo Libra 2 ist die nächste Generation des Kobo Libra H2O. Er bietet mehr Speicherplatz, ein schnelleres E-Ink-Display und jetzt auch Unterstützung für die drahtlose Bluetooth®-Technologie. Der wasserdichte eReader bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Personalisierung. Das Gerät passt sich flexibel an die Umgebung an, unabhängig vom Licht. Das 7-Zoll-HD-Display mit Carta 1200 E Ink-Technologie kann über die Helligkeits- und Temperatursteuerung ComfortLight PRO flexibel reguliert werden. Das Gerät hat 32 GB Speicherplatz und ist in Schwarz oder Weiss verfügbar, SleepCover in Mohnrot, Lavendel, Schieferblau und Schwarz.

Der Kobo Sage ist auf www.kobo.com und bei ausgewählten Händlern zum Preis von 309,99 CHF erhältlich. Der Preis für den Kobo Libra 2 liegt bei 199,99 CHF.

