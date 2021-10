Fürstentum Liechtenstein

Leistungsvereinbarung mit dem Eltern Kind Forum für "Frühe Förderung und Frühe Hilfen" abgeschlossen

Vaduz (ots)

Zwischen dem Amt für Soziale Dienste und dem Eltern Kind Forum (als zentrale Bildungs- und Beratungsstelle in Erziehungs- und Familienfragen) besteht ein Leistungsvertrag im Bereich der ausserhäuslichen Kinderbetreuung. Neu wurde eine Leistungsvereinbarung betreffend die Dienstleistungsangebote der Beratung und Elternbildung im Bereich "Frühe Förderung und Frühe Hilfen" abgeschlossen. Das Eltern Kind Forum wurde damit von der Regierung beauftragt, Ansprechstelle im Bereich Frühe Kindheit in Liechtenstein zu sein.

Betreffend "Frühe Förderung und Frühe Hilfen" stellt das Eltern Kind Forum Fragen und Bedürfnisse im Bereich der Familie in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Die Hilfestellungen können von der ganzen Bevölkerung in Anspruch genommen werden. Das Angebot ist so gestaltet, dass Ratsuchende sich bei Fragen oder Unsicherheiten beim Eltern Kind Forum melden können. "Frühe Förderung und Frühe Hilfen" umfasst sämtliche fördernde Angebote und Massnahmen für Kinder von der Geburt bis zum Eintritt ins formale Bildungssystem. Dazu gehören alle staatlichen und privaten Betreuungs- und Bildungsangebote.

Die professionelle Arbeit wird von Fachleuten ausgeführt, die sich regelmässig weiterbilden. Sie zielt sowohl in der Betreuung als auch in der Beratung auf das Wohl des Kindes und die konstruktive Entwicklung der Familie ab. Die Prävention spielt bei diesen Angeboten eine tragende Rolle. Aus der systemischen Sichtweise mit Blick auf das ganze Umfeld der Ratsuchenden ergibt sich eine Zusammenarbeit mit den verschiedensten Institutionen und Behörden. Das Eltern Kind Forum vermittelt Ratsuchende bei Bedarf an die geeigneten Stellen.