Global Times Online

Preisverleihung des 3. Kurzfilmwettbewerbs der Belt and Road Initiative in Peking

Peking (ots/PRNewswire)

Nachrichten von Global Times Online: Die Preisverleihung des dritten Kurzfilmwettbewerbs „Belt and Road Initiative Short Video Competition" fand am 21. Dezember in Peking statt.

Unter dem Motto „Share opportunities for a splendid future" (Chancen für eine glänzende Zukunft teilen) erzählt die Veranstaltung anhand von Kurzvideos Geschichten rund um den Aufbau der Belt and Road Initiative (BRI) in der Zeit nach der Pandemie und zeigt die Anerkennung der Menschen in den Ländern entlang der BRI-Routen für die von der Initiative gebotenen Entwicklungsmöglichkeiten auf.

Der Wettbewerb erzählt Geschichten über die BRI in einer Form, die Menschen gefällt, und in Worten, die leicht zu verstehen sind. Hierdurch werden zwischenmenschliche Beziehungen gestärkt und die internationale Zusammenarbeit gefördert, sagt Zhu Jingjin, Präsident der Sparte Biological Products der Sinopharm Group, die den Wettbewerb unterstützt.

Seit der Eröffnung des Wettbewerbs im Juni wurden knapp 1 000 Beiträge aus 89 Ländern und Regionen der Welt eingereicht. Nach einer Beurteilung durch das Organisationskomitee, einer öffentlichen Abstimmung und einer Bewertung durch Experten wurden 70 Gewinner für 12 Preise in verschiedenen Themenbereichen ausgewählt, darunter: Pandemiebekämpfung durch Einigkeit, Förderung der Integration verschiedener Kulturen, die Stimme der Generation Z, Stärkung der sozialen Wohltätigkeit.

Der 2019 erstmals ausgetragene „Belt and Road Initiative Short Video Competition" wurde bereits zum dritten Mal erfolgreich durchgeführt. Die Videos sollen, so die Leiter der BRI-Projekte, Geschichten von BRI-Initiativen erzählen, die dazu beitragen, das lokale Wirtschaftspotenzial zu entfalten und den Menschen vor Ort Entwicklungsdividenden zu liefern. Der Wettbewerb leistet einen aktiven Beitrag zur Förderung des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen den an der BRI beteiligten Ländern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1714244/1.jpg