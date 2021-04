Yousician

Yousician, die weltweit führende Plattform zum Erlernen und Abspielen von Musik, gibt den Abschluss einer 28-Millionen-Dollar-Runde der Serie B bekannt

New York (ots/PRNewswire)

TRUE VENTURES FÜHRT RUNDE AN, NEUE INVESTOREN SIND AMAZONS ALEXA FUND UND MPL VENTURES LLP

Yousician, die weltweit führende interaktive Musikplattform, gibt den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 28 Millionen US-Dollar für seine Plattformen - Yousician und GuitarTuna - bekannt, wodurch sich die Gesamtsumme auf 35 Millionen erhöht.

Yousician stellt die Musikausbildung neu vor. Mit interaktiven Lerntechniken ermöglicht Yousician jedem, Gitarre, Klavier, Ukulele, Bass und Gesang zu lernen und zu spielen. GuitarTuna, ebenfalls Teil der Yousician-Familie, ist die Nummer 1 unter den Instrumentenstimmern weltweit. Die Plattformen Yousician und GuitarTuna werden jeden Monat von 20 Millionen Menschen auf der ganzen Welt genutzt und haben im Jahr 2020 einen Gesamtumsatz von 50 Millionen Dollar erreicht.

Die Silicon Valley Venture Firma True Ventures ist der Hauptinvestor des Unternehmens. Zu den neuen Investoren in dieser Runde gehören Amazons Alexa Fund und MPL Ventures LLP. Zu den Angel-Investoren gehören Mark Pincus, Gründer von Zynga, Jason Calacanis, Gründer von LAUNCH Fund, David Helgason, Gründer von Unity Technologies, Rolf Schrömgens, Mitgründer von Trivago, Moaffak Ahmed, Gründer von Cooler Future, Bryan Meehan, Executive Chairman von Blue Bottle Coffee Company, und Anne Badan, CEO und Mitgründerin von The Shortcut.

"Yousician ist seit fast einem Jahrzehnt die führende Plattform für Musikunterricht, und die Menschen wenden sich - jetzt mehr denn je - mit neuem Elan dem Streben nach Kreativität und Musik zu", sagte Jon Callaghan, Mitbegründer von True Ventures. "Wir sind stolz darauf, hinter einem Unternehmen und einem Team zu stehen, das die Freude und Aufregung am Spielen eines Instruments in mehr Haushalte und Familien bringt."

Yousicians gamifizierter Ansatz zur Musikausbildung nutzt eine innovative Audio-Erkennungstechnologie, die die Plattform von ihren Mitbewerbern unterscheidet. Die Audiofunktion hört dem Benutzer beim Spielen zu und gibt Echtzeit-Feedback. Dies schafft einen pädagogischen und strukturellen Lernpfad für Benutzer auf jedem Erfahrungsniveau. Die Plattform bietet auch Unterrichtspläne, die von hauseigenen Musiklehrern erstellt wurden. Die Erfahrung ist die einer On-Demand-Musikschule mit Weltklasse-Lehrern am Ruder, die das interaktive Lernen anleiten.

Mit der neuen Finanzierung wird Yousician sein Produktangebot weiterentwickeln, um die User Journey zu erneuern, wichtige Neueinstellungen vornehmen und sowohl in Markenmarketing als auch in Künstlerpartnerschaften investieren. Diese neuen Mittel werden auch neue Partnerschaften mit Weltklasse-Musikern ermöglichen, die eingeladen werden, um den angehenden Künstlern zu zeigen, wie man wie ein Profi spielt, und so die Künstler noch näher an die 20 Millionen Nutzer heranbringen.

"Dies ist eine sehr aufregende Zeit für Yousician und aufstrebende Musiker überall", sagte Chris Thür, Mitbegründer und CEO von Yousician. "Mit dieser neuen Finanzierungsrunde und Investoren, die wirklich verstehen, was wir tun und warum, sind wir in der Lage, mehr Menschen an mehr Orten als je zuvor das Lernen und Spielen von Musik zu ermöglichen."