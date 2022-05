Billups

Billups beschleunigt die europäische Expansion und holt sich Top-Talente, um die wachsende OOH-Nachfrage zu befriedigen

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Billups, das größte private Unternehmen für Out-of-Home (OOH)-Technologie und Managed Services in den USA, hat heute wichtige Neueinstellungen bekannt gegeben, um seine Expansion in Europa zu verstärken. Das Unternehmen erlebt sowohl in den USA als auch in EMEA ein beispielloses Wachstum, mit zwei neuen Ad-Tech-Akquisitionen zu Beginn dieses Jahres, neuen Kunden und Patentgenehmigungen im Bereich Location Intelligence.

„2021 war das beste Billups-Jahr, seit Heather [Billups] und ich das Unternehmen vor fast 20 Jahren gemeinsam gegründet haben", sagte Benjamin Billups, Mitgründer von Billups. „Heute bewegen wir uns in einem beschleunigten Tempo, in dem Akquisitionen und Expansion wichtig für das Wachstum sind, aber es sind tatsächlich die Talente, die wir einstellen, die die OOH-Industrie von morgen verändern werden."

Nach dem Markteintritt von Billups in Europa im letzten Herbst unter der Leitung von Andrew Brunton, Managing Director, EMEA, hat das Unternehmen mit einigen der einflussreichsten Marken der Welt zusammengearbeitet, um OOH als eine Säule im Marketing-Mix zu fördern. Werbetreibende und Agenturen investieren weiterhin in OOH, digitales OOH (DOOH) und programmatisches DOOH (pDOOH), und Billups EMEA stellt wichtige Mitarbeiter ein:

Amanda Bingham, Account Director, EMEA — Als ehemalige Mitarbeiterin kehrt Amanda zu Billups nach Amsterdam zurück, um die strategische Planung, die Platzierung und die Datenanalysen in der Region zu überwachen.

Andrés Carballo Pacheco, Account Director, EMEA — Mit seinem langjährigen Hintergrund in den Bereichen Technologie und Digitaltechnik ist Andres für die Strategieplanung, Investitionen und das operative Geschäft auf der Iberischen Halbinsel und in Südeuropa zuständig.

Finty Barton, Account Director, EMEA — Finty verfügt über einen starken globalen Hintergrund im kreativen und technologiegetriebenen OOH-Bereich und verstärkt das Londoner Team, um die strategische Planung und die Kundenbeziehungen in Großbritannien und EMEA auszubauen.

Thorsten Normann, Account Director, EMEA — Mit der Gründung von Billups in Frankfurt verwaltet Thorsten neue Geschäftsmöglichkeiten, Planung und Platzierung in Deutschland und Osteuropa.

Valentin Prieto, Senior Business Director, EMEA — Bei Valentin sind die Beziehungen zu Geschäftspartnern und Kunden in guten Händen, denn er treibt die Wachstumsmöglichkeiten in ganz Westeuropa voran.

Lorenzo Conti, Account & Partnership Director, EMEA — Mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Marketing, Geschäftsentwicklung, Luxus- und Modemarken beaufsichtigt Lorenzo die Medienstrategie und Partnerschaften in Südeuropa und dem Nahen Osten.

Billups beschäftigt heute mehr als 140 Mitarbeiter in 26 Niederlassungen auf der ganzen Welt und unterhält Partnerschaften mit den größten Marken in den Bereichen Technologie, Mode, Finanzen, Gesundheitswesen, CPG, Unterhaltung, QSR, Einzelhandel, Alkohol, Tourismus und Kryptowährung.

Informationen zu Billups Billups erfindet Out-of-Home-Planung und -Platzierung für das Performance-Zeitalter neu. Wir verbinden Kunst und Wissenschaft mit fortschrittlicher Technologie und sind führend in der Branche mit wissenschaftlichem Targeting, präziser Out-of-Home-Messung und einer innovativen, KI-gestützten Empfehlungsmaschine. Billups wurde 2003 gegründet und bietet Werbetreibenden, Agenturen und Medieneigentümern eine Plattform, die Out-of-Home-Anzeigen so automatisiert und zurechenbar macht wie die effektivsten digitalen Anzeigen. Besuchen Sie uns auf www.billups.com.

marketing@billups.com