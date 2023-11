OverIT

OverIT als Marktführer im IDC MarketScape für weltweite Außendienstmanagementlösungen für Versorgungsunternehmen 2023-2024 ausgezeichnet

OverIT wurde in der IDC MarketScape als Marktführer aufgeführt: Weltweite Außendienstmanagementlösungen für Versorgungsunternehmen 2023-2024 Anbieterbewertung (Worldwide Field Service Management Solutions for Utilities 2023-2024 Vendor Assessment).

Die explosionsartige Zunahme des Anlagenvolumens, die Entwicklung von der Anlagen- zur Kundenorientierung und die Ressourcenknappheit sind die drei großen Veränderungen, die sich in der Branche vollziehen.

In der IDC MarketScape heißt es: „Nach fast 25 Jahren im Geschäft und über 150 Implementierungen in der Branche gilt OverIT weithin als der Experte für die Bewältigung der Bedürfnisse von Versorgungsunternehmen im FSM-Bereich. Der Anbieter verstärkt sein Engagement in der Branche und wird für sein hochkompetentes Team gelobt."

In dem Bericht heißt es weiter: „Die Kunden würdigen durchweg die Qualität der OverIT-Lösung, die Fähigkeit des Unternehmens, Innovationen in Produkte umzusetzen (u.a. durch das Co-Innovationsprogramm), und die Qualität der Beziehung - sowohl aus institutioneller Sicht als auch aus der Sicht des Supports - über das Projekt und den Betrieb hinweg."

„Außendienst und mobiles Personalmanagement sind Bereiche von entscheidender Bedeutung für Branchen wie Versorgungsunternehmen, die angesichts eines schleichenden Fachkräftemangels immer komplexere und umfangreichere Aufgaben im Außendienst bewältigen müssen", so Jean Francois Segalotto, Senior Associate Advisor, IDC Energy Insights. „Anbieter in diesem Bereich nutzen technologische Innovationen, um unterstützte und automatisierte Entscheidungsfindungen, die Unterstützung von Technikern und tiefer gehende nutzungs- und anlagenbezogene Funktionen zu verbessern, die alle in die Cloud integriert sind.

„Versorgungsunternehmen, die geschäftskritische Operationen in komplexen Szenarien verwalten, benötigen einen zuverlässigen digitalen Partner für das Field Service Management", sagte Andrea Bardini, Chief Marketing Officer bei OverIT. „Tiefgreifende Branchenkenntnisse, spezielle FSM-Fähigkeiten und nachweisliche Kundenerfolge sind unsere wichtigsten Unterscheidungsmerkmale".

Lesen Sie den IDC-Auszugsbericht: https://www.overit.ai/analysts-reports/idc/idc-marketscape-fsm-utilities-2023-2024/

Quelle: IDC, MarketScape: Worldwide Field Service Management Solutions for Utilities 2023-2024 Vendor Assessment, Doc# US50036223, November 2023

OverIT, unterstützt von Bain Capital und NB Renaissance, ist ein multinationales Unternehmen mit über 20 Jahren internationaler und branchenübergreifender Erfahrung im Bereich Außendienstmanagement-Software. Das Unternehmen wird von führenden globalen Beratungs- und Consulting-Organisationen aufgrund seines Produktangebots und seiner umfassenden Branchenexpertise als führender Anbieter der FSM- und AR-Branche anerkannt. OverIT hat über 300 Kunden in über 30 Ländern.

