INTERGEO CONFERENCE 2024 / Programm online - jetzt Tickets sichern

Die INTERGEO vom 24.- 26. September 2024 bietet eine umfassende Plattform bestehend aus EXPO und CONFERENCE für Fachleute und Entscheidungsträger, um sich über die neuesten Trends und Technologien im Bereich der Geoinformation auszutauschen. Seien Sie dabei und gestalten Sie die Zukunft der Geoinformationen aktiv mit! Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket und profitieren Sie von drei Tagen voller Wissen, Networking und Innovation.

DIE BEDEUTUNG VON GEOINFORMATIONEN

Geoinformationen sind heute unverzichtbar für validierte Entscheidungen in Stadt-, Verkehrs- und Energieplanung. In den Bereichen Katastrophenvorsorge, Umweltschutz und Ressourcensicherung spielen sie eine entscheidende Rolle. Globale Herausforderungen wie die Klimakrise, Urbanisierung und Ressourcensicherung lassen sich nur mit raumbezogenen Daten bewältigen. Technologien wie Künstliche Intelligenz, Cloud-Lösungen und verbesserte Rechenleistungen beschleunigen diese Entwicklung.

EIN MUSS FÜR FACHLEUTE UND ENTSCHEIDER

Die INTERGEO CONFERENCE 2024 zeigt, warum Geoinformationen in unserer modernen Welt unverzichtbar sind. Mit einem Fokus auf Erdbeobachtung und digitale Zwillinge bietet die Veranstaltung eine einmalige Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen und Trends zu informieren und auszutauschen. Außerdem bildet das Konferenzprogramm Digitalisierung und KI in fast allen Sessions querschnittlich ab. Das Spannungsfeld von Wohnen/Bauen, Verkehr und Energie in Stadt und Land ist ein weiterer Schwerpunkt. Daneben richtet sich der Fokus auch auf BIM (Building Information Modelling), es wird aufgezeigt, wie BIM und GIS die Bauwirtschaft unterstützen können. Auch Digitalisierung und Trends in der Geoinformationsverwaltung kommen nicht zu kurz. In den Parallel-Sessions wird zum einen auf Anwendungen Urbaner Digitaler Zwillinge eingegangen und zum anderen auf die neuesten Entwicklungen in der Ingenieurgeodäsie.

ERÖFFNUNG UND KEYNOTES

Die INTERGEO startet am Dienstag, dem 24. September in der Messe Stuttgart mit einem Grußwort von Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern und für Heimat, die für Schirmherrin Nancy Faeser spricht. Prof. Dr.-Ing. Rudolf Staiger, Präsident des DVW e.V. und Veranstalter der INTERGEO, wird die Teilnehmer ebenfalls begrüßen. Er betont die Bedeutung des Events: "Die INTERGEO bietet der internationalen Geo-Community eine einmalige Plattform, um sich über die neuesten Entwicklungen in Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement auszutauschen. Wir freuen uns auf drei spannende Tage voller Innovationen und Erkenntnisse, die das Motto 'Inspiration for a smarter World' in all seinen Facetten widerspiegeln."

KEYNOTE: ERDBEOBACHTUNG FÜR EINE SICH WANDELNDE WELT

Dr. Walther Pelzer, Präsident des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), hält die Eröffnungs-Keynote mit dem Titel "Erdbeobachtung für die Erde im Wandel - globales Monitoring und lokales Handeln". Er zeigt, wie Satellitenüberwachung und lokale Maßnahmen zusammenwirken, um drängende Herausforderungen zu meistern. Erdbeobachtungstechnologien unterstützen nicht nur die wissenschaftliche Forschung, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zu praktischen Anwendungen wie Bevölkerungsschutz, Verkehrsplanung und Klimamodellierung.

TECHNOLOGIE-HUB INTERGEO: DIE ZUKUNFT DER GEODÄSIE

Dr. Burkhard Boeckem, CTO von Hexagon AB, wird in seiner Eröffnungs-Keynote führende Technologie-Entwicklungen aufzeigen. Hexagon, ein weltweit führender Anbieter von Sensor-, Software- und autonomen Lösungen, verbindet diese Technologien in einer "digital Reality", um Effizienz, Produktivität, Qualität und Sicherheit zu steigern. Hexagon gestaltet vernetzte und autonome Ökosysteme, die die Zukunft der urbanen Infrastruktur und industriellen Fertigung prägen und für Nachhaltigkeit sorgen.

AUSZEICHNUNG INNOVATIVER IDEEN: DVW-ZUKUNFTSPREIS

Ein Highlight der Eröffnung ist die Verleihung des DVW-Zukunftspreises. Dieser Preis würdigt bahnbrechende Ideen und Leistungen in Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, die den Stand der Wissenschaft und Technologie signifikant erweitert haben. Der Preis wird alle zwei Jahre verliehen und betont die interdisziplinäre und gesellschaftliche Bedeutung der ausgezeichneten Projekte.

DEUTSCHER KARTOGRAPHIE KONGRESS

Auch 2024 ist der Deutsche Kartographie Kongress (DKK) wieder in die INTERGEO eingebettet. Das kompakte Vortragsprogramm findet am Mittwoch, 25.9., statt. Ein Highlight ist die Keynote von Prof. Frank Dickmann (Bochum) zum Thema "Karte und Gehirn - Die Chancen kognitionswissenschaftlicher Erkenntnisse für die Kartographie". Weitere Einblicke bietet Prof. Dr. Jochen Schiewe mit Visionen der DGfK bis 2030. Dr.-Ing. Anja Hopfstock und Prof. Dr. Dirk Burghardt präsentieren innovative Ansätze und die Rolle der KI in der Kartographie. Abschließend werden immersive VR-Erlebnisse mit Geodaten vorgestellt.

DIGITAL TWINS, ERDBEOBACHTUNG UND SATELLITENDATEN

Am ersten Konferenztag der INTERGEO 2024 erwarten die Teilnehmenden spannende parallellaufende Sessions zu den Themen Digital Twins, Erdbeobachtung und Satellitendaten fürs Klima.

BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) UND STADTPLANUNG

Der zweite Konferenztag widmet sich den Themen Building Information Modelling (BIM) sowie Stadtplanung, Landentwicklung und Wertermittlung.

ZUKUNFT DER GEOINFORMATIONSVERWALTUNG, URBANE DIGITALE ZWILLINGE UND INGENIEURGEODÄSIE

Der dritte Konferenztag bietet parallellaufende Sessions zu den Themen Zukunft der Geoinformationsverwaltung, Urbane Digitale Zwillinge und Ingenieurgeodäsie.

SEIEN SIE DABEI - DIE INTERGEO 2024 ERLEBEN

Verpassen Sie nicht die INTERGEO 2024, den globalen Hub der Geospatial-Industrie, und erleben Sie drei Tage voller Wissen, Innovation und Vernetzung. Besuchen Sie die INTERGEO Expo, auf der rund 600 Aussteller, von innovativen Start-ups bis zu etablierten Global Playern, ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen präsentieren.

