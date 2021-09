BlueReg Groupe

BlueReg stärkt seine europäische Präsenz durch die Eröffnung eines neuen Büros in Zug, Schweiz

Zug, Schweiz und Paris (ots/PRNewswire)

BlueReg, ein internationales Beratungsunternehmen für Zulassungsfragen für Life-Sciences-Unternehmen, gibt die Ausweitung seiner kommerziellen Präsenz in Europa bekannt, indem es sein achtes Büro weltweit eröffnet, diesmal in Zug, Schweiz.

Das neue Büro befindet sich in einem wichtigen pharmazeutischen Zentrum an der Baarerstrasse 14 und hat zum Ziel, BlueReg näher an seine bestehenden Kunden in der Schweiz heranzubringen, aber auch an potentielle Kunden, die sich an diesem Standort niederlassen wollen, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren und seine kommerzielle Präsenz in Europa zu entwickeln.

"Nach der Expansion in den Vereinigten Staaten freuen wir uns, unser Wachstum in Europa fortzusetzen. Die Eröffnung dieser neuen Geschäftsstelle in Zug unterstreicht unsere Ambitionen, BlueReg international zu entwickeln", sagt Corinne Schmitz, CEO der BlueReg Group.

Informationen zu BlueReg

BlueReg ist ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Biowissenschaften und regulatorische Angelegenheiten spezialisiert hat. Es bietet Life-Science-Unternehmen strategische Beratung und praktische / Outsourcing-Lösungen für den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte, von der Produktentwicklung über die Registrierung bis zur Markteinführung und Produktpflege. BlueReg arbeitet mit Biotech-Start-ups und pharmazeutischen Unternehmen zusammen, um den Zugang ihrer innovativen Arzneimittel zu Patienten durch Programme für den frühen Zugang zu beschleunigen, bevor sie eine Zulassung in Europa erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blue-reg.com oder auf den sozialen Medien von BlueReg https://www.linkedin.com/company/bluereg-group und www.twitter.com/bluereggroup