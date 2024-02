Semper idem Underberg AG

Semper idem Underberg AG: Frühzeitige Rückführung der Anleihe und Eintritt der sechsten Familien-Generation in den Aufsichtsrat

Rheinberg (ots)

Anleihe 2018/2024 wird vorzeitig zurückgeführt - Kündigung erfolgt zum 22. März

Finanzielle Mittel werden zum großen Teil von den Gesellschaftern zur Verfügung gestellt

Als Vertreter der sechsten Familien-Generation wird Dr. Ludwig Ruder stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender - Christiane Underberg scheidet aus dem Gremium aus

Die Underberg Unternehmensgruppe treibt die Reduzierung der Fremdverschuldung weiter voran. Wie im Herbst 2023 angekündigt, haben Aufsichtsrat und Vorstand der Semper idem Underberg AG am heutigen Freitag, 16. Februar, beschlossen, die Anleihe 2018/2024 vorzeitig zurückzuführen.

Der gesamte Restbetrag der Anleihe 2018/2024 von 10 Mio. Euro wird nicht refinanziert, sodass die Unternehmensgruppe ihre Anleiheverbindlichkeiten deutlich reduziert. Die finanziellen Mittel für die zum 22. März geplante Rückführung werden zum großen Teil von den Gesellschaftern, der Familie Underberg, zur Verfügung gestellt. "Die Familie bekennt sich damit ein weiteres Mal sehr deutlich zum eingeschlagenen Kurs. Durch die Reduzierung der Fremdverschuldung erhalten wir mehr Spielraum für unsere Transformationsziele", sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG.

Seine Zukunft sieht das Haus Underberg auch heute - mehr als 177 Jahre nach Gründung - als unabhängiges und langfristig ausgerichtetes Familienunternehmen. Gemäß dieser Ausrichtung teilt der Gesellschafter heute mit, dass Dr. Ludwig Ruder als Vertreter der sechsten Generation in den Aufsichtsrat der Semper Idem Underberg AG eingetreten ist. Der 32-Jährige ersetzt dort seine Großmutter Christiane Underberg und übernimmt auch deren Funktion als stellvertretender Vorsitzender. "Ich freue mich als sechste Generation dem Haus Underberg zu dienen und zusammen mit unserem Vorstand und den Mitarbeitenden die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre fortzusetzen", sagt Ludwig Ruder, der derzeit bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group in Zürich arbeitet, nachdem er zuvor zwei Jahre in New York tätig gewesen ist.

Bereits vor der Jahrtausendwende prägte Christiane Underberg den mittlerweile weitverbreiteten Begriff "enkelfähig", um das Thema Nachhaltigkeit in Verbindung mit Langfristigkeit anschaulich und mit Blick auf die menschliche Perspektive zu benennen. "Dankbar bin ich meiner Familie und allen Mitarbeitenden, dass ich so lange eine Vielzahl von Impulsen geben und mit umsetzen durfte. Ich wünsche dem Unternehmen eine segensreiche Zukunft", so Christiane Underberg, die seit 1981 für das Haus tätig gewesen ist.

"Zunächst danke ich Christiane Underberg im Namen des gesamten Aufsichtsrates für die exzellente und inspirierende Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren", sagt Prof. Dr. Tobias Bürgers, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Semper idem Underberg AG. "Und wir freuen uns, dass mit Dr. Ludwig Ruder die Kontinuität von Underberg als Familienunternehmen in der 6. Generation fortgeführt wird. Von dieser Stabilität in der Unternehmensnachfolge wird die erfolgreiche strategische Weiterentwicklung der gesamten Unternehmensgruppe mit den Schwerpunkten Innovation und Internationalisierung profitieren."

Unverändert begleitet Dr. Hubertine Underberg-Ruder (61), Tochter von Emil und Christiane Underberg und Mutter von Ludwig Ruder, die Unternehmensgruppe, u.a. als Präsidentin des Verwaltungsrates der Schweizer Muttergesellschaft sowie als Mitglied des Aufsichtsrates der Semper idem Underberg AG. Auch sie ist froh über die nun erfolgte, weitere Zukunftsausrichtung des Familienunternehmens: "Wir blicken nach vorne, mit ganz besonderem Dank an meine Eltern für deren jahrzehntelangen Einsatz. Für die jüngere Vergangenheit sind wir vor allem meiner Mutter für ihr unermüdliches, werteorientiertes Wirken zu großem Dank verpflichtet. Für die herausfordernde Zukunft sind wir mit unserem ambitionierten Vorstandsteam, mit allen Mitarbeitenden und jetzt auch mit der sechsten Generation bestens aufgestellt."

Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden zahlreiche weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Southern Comfort, BOLS und Ouzo Plomari.