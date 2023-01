Calterah Semiconductor

Calterah bringt neue mmWave-Radar-SoC-Produktfamilien auf den Markt - Alps-Pro und Andes

Shanghai (ots/PRNewswire)

Am 20. Dezember stellte Calterah Semiconductor im Rahmen des Calterah Day 2022 mit dem Thema „Next Wave" zwei neue mmWave-Radar-SoC-Produktfamilien vor – Alps-Pro und Andes. Klicken Sie hier, um das vollständige Video mit Untertitel anzusehen.

Alps-Pro

Alps-Pro wurde auf Basis der mmWave-Radar-SoC-Plattform von Alps entwickelt, ist aber leistungsstärker, robuster und optimaler (PRO). Das Alps-Pro-Bauteil ist ein 4T4R-SoC mit geringem Stromverbrauch und verfügt über die kleinste Chip-Größe unter diesen Modellen auf dem Markt. Das vorwärts gerichtete Radar basierend auf Alp-Pro kann über einen maximalen Erfassungsbereich von 240 m verfügen und bietet eine Winkelgenauigkeit von ±0,1° und eine Auflösung von 3° . Zweifelsohne kann Alps-Pro die Anforderungen von Radarsystemen für das autonome Fahren mit Level 2+ besser erfüllen.

Im Vergleich zu den Alps-Produkten bietet das Alps-Pro-Produkt folgende wesentliche Vorteile:

FMCW-Transceiver-System

Präziserer Phasenschieber; höhere Kanal-zu-Kanal-Isolierung; größeres RF-Link-Budget Reduzierte Spur-Dämpfung; CISPR 25 Klasse 5 für EMV; 100 % schnellere Erkennung funktionaler Sicherheitsmechanismen



Basisband-Beschleuniger (BBA) für die vollständige Radarsignalverarbeitung

Effizienterer DDM-Fluss; kohärentes CFAR; SVA-unterstützt Höhere Leistung bei der Interferenzerkennung und -minderung; Bit-True-Simulator für jede BBA-Engine



Digitale Schaltung

Speichergröße um 100 % erhöht Single-Core-CPU aufgerüstet auf Dual-Core 19-fache Verbesserung des Schnittstellendurchsatzes mit 100-Mbit/s-Ethernet



Darüber hinaus bieten die verschiedenen Debugging-Funktionen, die einfachere Verwaltung der CPU-Ressourcen und die ASPICE-Konformität von Alps-Pro eine höhere Benutzerfreundlichkeit und verkürzen die Markteinführungszeit.

Andes

Die nächste Generation der mmWave-Radar-SoC-Produktfamilie Andes, die diese Spitzentechnologie auf den Markt bringt, wurde ebenfalls vorgestellt. Die Andes-Produktfamilie, die aus zwei 4T4R-Radar-SoCs mit 22-nm-Verfahren besteht und in jeder Hinsicht konkurrenzlos ist, kann 4D-Premium- und Imaging-Radar-Funktionen realisieren.

Als Plattform der nächsten Generation ist Andes in den Bereichen Rechenleistung, RF-Design, Kaskadenfunktion, Debugging und Cybersicherheit am fortschrittlichsten.

Rechenleistung: 4-Kern-CPU mit mehr als 2000 DMIPS; DSP, der mindestens 2-mal schneller arbeitet als marktübliche Produkte; Calterah-eigener RSP für schnelle Radarsignalverarbeitung.

RF-Modul: 7-Bit-Phasendreher auf Basis von Übertragungsleitungen; Unterstützung flexibler Wellenformerzeugung; genaue digitale Kompensation.

Kaskadenfunktion: C2C-Schnittstellen (Chip-to-Chip); flexible Kaskadierung; AXI-basiertes Protokoll zur Erleichterung des Softwarebetriebs; verteilte Signalverarbeitung.

Debugging: JTAG- und Aurora-Schnittstellen; mehrere Datenkanäle; Analysemodule.

Cybersicherheit: Anpassung des „Sicherheitsinsel"-Designs; Hardwarebeschleuniger, die alle Verschlüsselungsalgorithmen unterstützen.

Mit der außergewöhnlichen Rechenleistung unterstützt Andes eine Datenverarbeitung mit hohem Durchsatz und fortschrittliche Algorithmen. Die flexible Architektur kann die Anforderungen verschiedener Nutzungsszenarien und Wellenformen erfüllen. Die praktischen Debugging-Funktionen erleichtern die Entwicklung erheblich, und das überlegene Hardware-Sicherheitsmodul kann den ständig wachsenden Bedarf an Cybersicherheit gut abdecken.

Bei der Produkteinführung wies Dr. Chen Jiashu, CEO von Calterah, auf drei Richtungen hin, in die sich das mmWave-Radar im Automobilbereich entwickeln wird: kompakt und stromsparend, kosteneffizient und 4D-Bildgebung. Calterah ist stolz darauf, über das umfassendste mmWave-Radar-Chip-Produktportfolio zu verfügen und den Anwendern weltweit die modernsten mmWave-Technologien anbieten zu können, die mit den drei Richtungen übereinstimmen.

Die AiP-Produkte von Calterah aus der Alps-Produktfamilie sind die bevorzugte Wahl für kleine Radarmodule mit geringem Stromverbrauch und eignen sich perfekt für neue Anwendungen in der Fahrzeugkabine. Alps-Pro zielt auf das intelligente Fahrradar L2+ mit dem Vorteil der Kosteneffizienz ab. Andes hingegen ist auf das 4D-Premium- und Imaging-Radar ausgelegt und trägt zum autonomen Fahren mit Level 3+ bei.

Bis heute hat Calterah mehr als 400 Kunden bedient, eine Partnerschaft mit über 20 Automobilherstellern (OEM) aufgebaut und mehr als 70 Automodelle mit einer kumulierten Lieferung von über 3 Millionen Chips nach Automobilstandard ausgestattet. In diesem Jahr haben wir auch unseren ersten Auslandsstandort in München eröffnet und sind so in der Lage, Kunden weltweit besser zu bedienen und dem Ziel „Millimeterwellen für alle nutzbar machen" einen Schritt näher zu kommen.

