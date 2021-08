MPI Corporation

MPI America Inc. stimmt der Übernahme von Celadon Systems Inc. zu.

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

- MPI America Inc, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der MPI Corporation Taiwan und weltweit als führendes Unternehmen im Bereich Halbleitertest anerkannt, freut sich bekannt zu geben, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Celadon Systems Inc, dem Marktführer im Bereich ultrahochleistungsfähiger Halbleitertestkarten, abgeschlossen hat. Der Kauf von Celadon Systems wird die Präsenz von MPI auf dem Markt für Wafertests erhöhen. Das Unternehmen hat seine Marktführerschaft bei der Entwicklung zahlreicher Innovationen nachgewiesen und betreut seine Kunden in allen Bereichen des Halbleiter-Wafer-Testmarktes. Die Übernahme wird voraussichtlich Anfang September 2021 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

"Wir schätzen schon seit vielen Jahren die Arbeit des Celadon-Teams", sagt Rob Carter, Präsident von MPI America Inc., "und fühlen uns geehrt, ihre Fähigkeiten in das MPI-Angebot aufzunehmen. Durch den Austausch von Technologien und Talenten bieten wir unseren gemeinsamen Kunden einen noch höheren Mehrwert. Gemeinsam wollen wir ihre Bedürfnisse befriedigen - mit Produkten und Dienstleistungen, die unsere Kunden noch wettbewerbsfähiger machen."

"Nach jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit, um Lösungen für die anspruchsvollsten Herausforderungen unserer Kunden zu finden, freut sich das Celadon Team, nun der hoch angesehenen Familie des Branchenführers MPI Corporation und insbesondere MPI America, Inc. beizutreten", sagt Karen Armendariz, Präsidentin und CEO von Celadon Systems, "Die Organisationen ergänzen sich natürlich und weisen Synergien auf, von unserer Kernkompetenz bis zu unseren Produktkatalogen. Beide Unternehmen haben sich dem exzellenten Dienst am Kunden verschrieben und gemeinsam werden wir eine Komplettlösung anbieten können, wie sie sich unsere Kunden schon immer gewünscht haben."

Die Gründer und Eigentümer, Bryan und Valerie Root, fügten hinzu: "Wir wollten einen Käufer finden, der Celadons angesehene Unternehmenskultur und kundenorientierte Werte ergänzt und auf dem erfolgreichen Wachstum des Unternehmens aufbaut. Da wir die Leute bei MPI seit so vielen Jahren kennen, passen wir gut zusammen und können in unsere nächste Lebensphase übergehen."

Informationen zu MPI Corporation

MPI Corporation wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hsinchu, Taiwan. Das Unternehmen ist ein weltweiter Technologieführer in den Bereichen Halbleiter, Leuchtdioden (LED), Fotodetektoren, Laser, Materialforschung, Luft- und Raumfahrt, Automobil, Faseroptik, elektronische Komponenten und mehr. Zu den vier Hauptgeschäftsbereichen von MPI gehören die Abteilungen Sondenkarten, Photonics Automation, Advanced Semiconductor Test und Thermo. Die Produkte von MPI umfassen verschiedene fortschrittliche Sondenkarten-Technologien, Prober, Tester, Materialhandler, Inspektions- und Thermoluftsysteme. Viele dieser Produkte werden von hochmodernen Kalibrier- und Test- und Messsoftware-Suiten ergänzt. Die Diversifizierung des Produktportfolios und der Branchen ermöglicht ein gesundes Umfeld für das Wachstum und die Bindung von Mitarbeitern. Die Überschneidung der Produkttechnologien der verschiedenen Geschäftsbereiche fördert MPI-Produktinnovationen, die unserem geschätzten Kundenstamm zugutekommen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.mpi-corporation.com

Informationen zu Celadon Systems Inc.

Celadon Systems, Inc., The Home of Peace of Mind Probing, wurde 1997 von Bryan und Valerie Root gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burnsville, Minnesota. Celadon Systems konzentriert sich auf die Entwicklung und die Herstellung von fortschrittlichen Sondenkartenlösungen und Hochleistungskabeln. Celadon Systems ist weltweit führend in den Bereichen parametrischer Test, Zuverlässigkeit auf Waferebene, Modellierung, Charakterisierung, kryogene Anwendungen und Hochleistungssondenkarten für die Halbleiterindustrie. Als branchenführender Anbieter von On-Wafer-Sondierlösungen genießt Celadon einen exzellenten Ruf für seine Ultra-Hochleistungs-Sondenkarten, die auch bei extremen Temperaturen einwandfrei funktionieren. Celadon möchte das Leben seiner Kunden, Mitarbeiter und Community-Partner bereichern, indem es ein herausforderndes, inspirierendes und motivierendes Umfeld bietet, das starkes und profitables Wachstum fördert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.celadonsystems.com