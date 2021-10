:be AG

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Verträge Lustenau - CORPORATE NEWS :be AG: Gründer und Hauptaktionär beteiligt Mitarbeiter Gründer und Hauptaktionär Prof. Dietmar Eberle plant die Veräußerung von 1.390.000 Aktien an Mitarbeiter Preis entspricht dem Referenzpreis des Börsenlistings von 1,45 EUR/Aktie Aktien unterliegen Lock-up Vereinbarung von bis zu 18 Monaten Lustenau, 04.10.2021 - Der Gründer und Hauptaktionär der :be AG (ISIN AT0000A2SGH0, Kürzel BEAG), Prof. DI Dietmar Eberle, hat sich entschlossen, bis zu 1.390.000 Aktien der :be AG an ausgewählte Mitarbeiter zum Preis von 1,45 EUR/Aktie zu veräußern. Der Verkaufspreis entspricht damit dem Referenzpreis der :be AG Aktien zum Zeitpunkt des Listings im Direct Market der Wiener Börse. Für die entsprechenden Aktien wird eine Lock-up Vereinbarung von bis zu 18 Monaten geschlossen. "Die Gelegenheit zum Aktienerwerb ermöglicht die Teilhabe am zukünftigen Unternehmenserfolg. Dies soll auch ein Ansporn für erfolgreiches gemeinsames Handeln in der Zukunft sein", äußert sich Prof. Dietmar Eberle. Die :be AG ist eine Holdinggesellschaft, deren operativer Schwerpunkt in Beteiligungen an Architekturgesellschaften in Europa und Asien liegt. Die Beteiligungen sind hochprofessionelle Architekturgesellschaften und seit über 35 Jahren am Markt. Mit klaren Prozessen und höchsten architektonischen Ansprüchen, getrieben von Gestaltungswillen und Innovationsgeist, haben sie sich in der Architekturwelt als «Baumschlager Eberle Architekten» mit preisgekrönten, höchst wirtschaftlichen, international bekannten Bauten einen Namen gemacht. Mit dem Gebäudekonzept 2226 verfügt die :be AG über einen absoluten USP im Nachhaltigkeitssektor. Das erklärte Ziel der :be AG ist breit angelegtes Wachstum über alle Geschäftsbereiche der Gruppe hinweg: Architektur, innovative Gebäudetechnologie auf Grundlage des «2226-Konzepts» sowie die Entwicklung und der Betrieb eigener Bestandsimmobilien. Mehr Unternehmensstandorte, mehr grosse Projekte, mehr 2226- Projekte, mehr eigene 2226-Bauten - mit unverändert höchster Architekturqualität. Weitere Informationen sind über die Website der Gesellschaft unter www.be-ag.eu [http://www.be-ag.eu] verfügbar. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Österreich oder in anderen Jurisdiktionen dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben. IR Kontakt UBJ. GmbH Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 2297 Hamburg, Deutschland T +49 40 6378 5410 ir@ubj.de PR Kontakt :be AG Harriet Bersier Millennium Park 20, 6890 Lustenau, Österreich T +41 71 227 14 38 M +41 78 780 05 55 h.bersier@be-stgallen.com www.be-ag.eu Rückfragehinweis: Harriet Bersier Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

