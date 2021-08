:be AG

EANS-News: :be AG

:be AG startet erfolgreich im Direct Market der Wiener Börse AG

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen Lustenau - :be AG startet erfolgreich im Direct Market der Wiener Börse AG * Handelsaufnahme am 23.8.2021 * Referenzpreis bei 1,45 EUR je Aktie * Unternehmensbewertung von 72,5 Mio. EUR Lustenau, 23.08.2021 - Die :be AG (ISIN AT0000A2SGH0, Kürzel BEAG) startet erfolgreich im Direct Market der Wiener Börse AG. Insgesamt werden 50 Mio. Inhaber Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 EUR in den Handel einbezogen. Der Referenzpreis je Aktie beträgt 1,45 EUR. Die Gesellschaft verfügt über ein Grundkapital in Höhe von 50 Mio. EUR und wurde mit 72,5 Mio. EUR bewertet. Der Handel erfolgt zunächst im Rahmen einer täglichen Auktion. Die :be AG ist eine Holdinggesellschaft, deren operativer Schwerpunkt in Beteiligungen an Architekturgesellschaften in Europa und Asien liegt. Die 16 Beteiligungen sind hochprofessionelle Architekturgesellschaften und seit über 35 Jahren am Markt. Mit klaren Prozessen und höchsten architektonischen Ansprüchen, getrieben von Gestaltungswillen und Innovationsgeist, haben sie sich in der Architekturwelt als «Baumschlager Eberle Architekten» mit preisgekrönten, höchst wirtschaftlichen, international bekannten Bauten einen Namen gemacht. Mit dem Gebäudekonzept 2226 verfügt die :be AG über einen absoluten USP im Nachhaltigkeitssektor. Das erklärte Ziel der :be AG ist breit angelegtes Wachstum über alle Geschäftsbereiche der Gruppe hinweg: Architektur, innovative Gebäudetechnologie auf Grundlage des «2226-Konzepts» sowie die Entwicklung und der Betrieb eigener Bestandsimmobilien. Mehr Unternehmensstandorte, mehr grosse Projekte, mehr 2226- Projekte, mehr eigene 2226-Bauten - mit unverändert höchster Architekturqualität. Die Transaktion wurde durch die Wiener Privatbank SE, Wien, als Antragsteller und Zahlstelle sowie die UBJ. GmbH, Hamburg, als Lead Manager und Capital Market Coach begleitet. Weitere Informationen sind über die Website der Gesellschaft unter www.be-ag.eu [http://www.be-ag.eu/] verfügbar. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Österreich oder in anderen Jurisdiktionen dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben. IR Kontakt UBJ. GmbH Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Deutschland T +49 40 6378 5410 ir@ubj.de PR Kontakt :be AG Harriet Bersier Millennium Park 20, 6890 Lustenau, Österreich T +41 71 227 14 38 M +41 78 780 05 55 h.bersier@be-stgallen.com www.be-ag.eu Rückfragehinweis: UBJ. GmbH Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Emittent: :be AG Millennium Park 20 A-6890 Lustenau Telefon: +43 5577 63051-0 FAX: +43 5577 63051-6890 Email: office@be-lustenau.com WWW: www.be-ag.eu ISIN: AT0000A2SGH0 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch