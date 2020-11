ARTCELS

ARTCELS führt im 1. Quartal 2021 ICO die Utility Coin "ARTEM" ein zur Erleichterung eines sicheren und geschützten Handels auf seiner Kunst-Investitionsplattform ein

ARTCELS, die weltweit erste digitale Plattform für Kunstinvestitionen, wird in Zusammenarbeit mit der 4ARTechnologies AG und der Assetyze AG eine Utility Coin namens "ARTEM" herausgeben, um sicheren Handel, Investitionen und Austausch zwischen ihren Mitgliedern zu erleichtern. Dank eines Systems, das das Investitionsrisiko minimiert und mit Hilfe der Blockchain-Technologie modernste Sicherheit bietet, hat ARTCELS mit seinem ersten offiziellen Portfolio "XXI" Investoren einen beispiellosen Zugang zu erstklassiger zeitgenössischer Kunst ermöglicht.

Das ICO von ARTEM im 1. Quartal 2021 markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von ARTCELS, da das zentrale Wertversprechen der Plattform durch positive Trends in den Kunst-, Krypto- und Fintech-Märkten bestätigt wird. ARTEM wurde in Partnerschaft mit Domo Fintech entwickelt, einem Start-up-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Fintech- und VR-Technologie für den Kunstmarkt spezialisiert hat. Nach seiner Veröffentlichung wird ARTEM das Instrument für Investitions- und Auszahlungstransaktionen über die ARTCELS-Plattform sein. ARTEM kann auf Bittrex auch über die intermediäre Krypto-Währung 4Art Coin, die derzeit an der Börse notiert ist, in die wichtigsten Währungen umgerechnet werden. Auf diese Weise wird den Anlegern sofortige Liquidität gegen die Aktien, die sie im Portfolio von ARTCELS besitzen, gewährt.

Die Gründer von ARTCELS, der Galerist für zeitgenössische Kunst Elio D'Anna und der Rohstoffhändler Gijs de Viet, hatten sich zum Ziel gesetzt, eine Plattform zu schaffen, die Blue-Chip-Kunst-Investitionen für den Markt der jüngeren aufstrebenden Kunstinvestoren zugänglicher machen sollte. Die "Liebe zur Kunst" ist ein zentrales Element des Phänomens ARTCELS. Die Plattform hat ein beeindruckendes Eröffnungsportfolio "XXI" kuratiert und vermittelt, das Werke der Blue-Chip-Künstler Kaws, George Condo, RETNA, Hirst, Jeff Koons und Banksy sowie Werke von weltweit bekannten Künstlern wie Joseph Klibansky, Anthony James, Zhuang Hong Yi und Adam Parker Smith umfasst. Kombination von Gemälden, Skulpturen und 3D-Mixed-Media-Kunstwerken im Gesamtwert von über 1 Million US-Dollar (USD) erfasst. Das "XXI"-Portfolio bietet starke Renditen aufgrund der Marktbewertungstrends und der strategischen Vermittlung durch das ARTCELS-Team, das weiterhin in das hochverzinsliche Portfolio investiert bleibt, um maximale Gewinne über die Laufzeit des Fonds zu gewährleisten.

Der Prozess ist vollständig automatisiert durch die 4Art iPhone-App, die über eine integrierte Scanning-Funktion verfügt, die auf einer patentierten Technologie basiert, die jedes Kunstwerk zur Authentifizierung und Begutachtung digitalisiert. Die 4Art iPhone-App ist vollständig in die ARTCELS-App integriert und ist für Mitglieder komplementär. Obwohl sie derzeit exklusiv für iPhone 8 und höhere Modelle mit AR-Chip erhältlich ist, wird sie bald auch für AR-fähige Android-Handys verfügbar sein.

ARTEM ist eine eingeschränkte Utility Coin, das nur für Investoren und Mitglieder von ARTCELS erhältlich ist.

