Avobis Group AG

Personelle Veränderungen in der Führung von VERIT Immobilien und Rimaplan

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Sehr geehrte Medienschaffende

Die Avobis Group AG ernennt Dieter Sommer zum Co-Geschäftsführer des Immobilienbewirtschafters VERIT Immobilien AG sowie Felix Wuhrmann zum Geschäftsführer des Projektentwicklers Rimaplan AG. Avobis stärkt mit diesen beiden erfahrenen und im Markt bestens bekannten und vernetzten Persönlichkeiten die beiden Gruppengesellschaften und stellt die Weichen für weiteres Wachstum.

Die entsprechende Medienmitteilung finden Sie anbei. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Nicole FankhauserHead Marketing & CommunicationsTel: +41 58 255 39 42

Personelle Veränderungen in der Führung von VERIT Immobilien und Rimaplan

Die Avobis Group AG, die führende Immobilien- und Hypothekardienstleisterin in der Schweiz, ernennt Dieter Sommer zum Co-Geschäftsführer des Immobilienbewirtschafters VERIT Immobilien AG sowie Felix Wuhrmann zum Geschäftsführer des Projektentwicklers Rimaplan AG. Avobis stärkt mit diesen beiden erfahrenen und im Markt bestens bekannten und vernetzten Persönlichkeiten die beiden Gruppengesellschaften und stellt die Weichen für weiteres Wachstum.

Dieter Sommer übernimmt per sofort zusammen mit dem bisherigen Geschäftsführer Ralf Capeder die Führung des Bewirtschafters VERIT Immobilien. Die Avobis Group setzt damit auch in der Gruppengesellschaft auf das Erfolgsmodell einer gemeinsamen Co-Leitung, die es ermöglicht, das Augenmerk gleichzeitig und unabhängig voneinander auf Wachstum und Performance zu legen. Während Sommer für den laufenden Betrieb und die Performance verantwortlich zeichnet, konzentriert sich Capeder auf die Kundenakquise und das Wachstum.

Dieter Sommer MRICS ist seit über 25 Jahren erfolgreich in verschiedenen Positionen in der Immobilienbewirtschaftung tätig, unter anderem als langjähriger CEO der Privera AG. Er ist Inhaber der Firma hubconsult, agiert als unabhängiger Verwaltungsrat sowie als Vorstandsmitglied des SVIT beider Basel. Er bringt daher das ideale Rüstzeug mit, um VERIT Immobilien zusammen mit Ralf Capeder erfolgreich in die Zukunft zu führen. «Wir freuen uns, mit Dieter Sommer eine Koryphäe im Markt gewonnen zu haben. Gerade im Bereich der Digitalisierung haben wir bei VERIT Immobilien bereits einige tolle Meilensteine gesetzt. Jetzt gehen wir weiter auf diesem Weg und sind überzeugt, dass Dieter Sommer und Ralf Capeder gemeinsam die VERIT Immobilien zu gesundem Wachstum führen und dadurch für unsere Kundinnen und Kunden grossen Mehrwert schaffen», sagt Sandro Sulcis, Co-CEO der Avobis Group.

Die Leitung der Projektentwicklerin Rimaplan AG übernimmt per 1. Juli 2023 Felix Wuhrmann. Er bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Schweizer Immobilienbranche mit, in der Geschäftsleitung bei Allreal und zuletzt als Leiter Akquisition bei HRS Real Estate. Er folgt auf die beiden Co-Geschäftsführer Patrik Bossart und Daniel Fässler, die sich entschieden haben, Rimaplan zu verlassen und sich ausserhalb der Avobis Group beruflich neu zu orientieren. «Die Integration von Rimaplan in die Avobis Group ist nun abgeschlossen. Wir freuen uns, dass wir für die jetzt anstehende Wachstumsphase von Rimaplan auf die Erfahrung von Felix Wuhrmann zählen können. Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen und ausgezeichneten Experten, der unsere Branche genau kennt. Wir danken zudem Patrik Bossart und Daniel Fässler für ihren Einsatz und ihre Verdienste in den letzten Jahren», sagt Stefan Gautschi, Co-CEO der Avobis Group.

Medienkontakt

Nicole Fankhauser

Head Marketing & Communications

Tel. +41 58 255 39 42

communications@avobis.ch

Avobis Group AG Brandschenkestrasse 38 8001 Zürich Tel: +41 58 958 90 00 E-Mail: communications@avobis.ch www.avobis.ch Über Avobis Group AG Mit einem Volumen von CHF 14 Milliarden verwalteten Immobilien und CHF 12 Milliarden verwalteten Hypotheken und Krediten ist die Avobis Group AG die führende Anbieterin von unabhängigen, integrierten und technologiebasierten Immobilien- und Finanzierungslösungen in der Schweiz. Die Avobis Group steht institutionellen und privaten Investoren mit ihrem langjährigen Know-how und profundem Marktverständnis in Kombination mit Datenintelligenz als Partnerin für massgeschneiderte, zukunftsweisende Lösungen entlang der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette zur Seite. Über ihre für Drittanbieter offene, unabhängige Immobilien-Matching-Plattform Property Captain bietet das Unternehmen Kundinnen und Kunden Zugang zu innovativen, bedürfnisorientierten Produkten und Dienstleistungen rund ums Thema Wohnen und Eigenheimfinanzierung. Die Avobis Group AG mit Sitz in Zürich blickt auf eine 25-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 350 Immobilienexpertinnen und -experten und Technologie-Pioniere an 15 Standorten schweizweit.

The information of this email is strictly confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee.If you are not the intended recipient, any copying, distribution or any other use of this email is prohibited and may be unlawful. In such case, you should notify us immediately and destroy this email.