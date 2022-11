CIBT

MARC KAPLAN WIRD CHIEF EXECUTIVE OFFICER VON CIBT GLOBAL, INC.

Mclean, Virginia (ots/PRNewswire)

CIBT Global, Inc. („CIBT" oder das „Unternehmen"), ein führender Anbieter globaler Mobilitätsdienste, freut sich, die Ernennung von Marc Kaplan zum Chief Executive Officer bekannt zu geben.

Kaplan war in den letzten Monaten Vorstandsmitglied von CIBT und ist außerdem Mitglied des Verwaltungsrats von Kohlberg & Company („Kohlberg"), dem derzeitigen Mehrheitseigentümer von CIBT. Vor seiner jetzigen Tätigkeit war Kaplan 25 Jahre lang erfolgreich im Bereich professioneller und betriebswirtschaftlicher Dienstleistungen tätig, unter anderem bei Deloitte, The Associated Press und ChekMarc Inc, einem digitalen Softwareunternehmen, das er mitbegründet hat. Im Laufe seiner Karriere hat Kaplan Unternehmen aller Größenordnungen geleitet, ausgebaut und zum Wachstum verholfen.

„Ich bin eine wachstumsorientierte Führungspersönlichkeit und freue mich darauf, CIBT dabei zu helfen, der wachsenden Nachfrage nach weltweiter Mobilität und Reisen gerecht zu werden", so Kaplan über seine neue Aufgabe. „Wir sind ein Unternehmen mit fantastischen Mitarbeitern, die sich mit Leidenschaft für die Optimierung des Mobilitätserlebnisses einsetzen. Wir werden uns darauf konzentrieren, die Beziehungen zu unseren Kunden auszubauen und sie beim Ausbau ihrer Geschäfte zu unterstützen, unsere Fähigkeiten insbesondere durch Technologie zu diversifizieren und unsere Dienstleistungen auf höchstem Niveau zu erbringen." In seiner neuen Position als CEO ist es Kaplans Ziel, CIBT als weltweit führenden Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen zu etablieren.

Kaplan tritt die Nachfolge von Eric Scheinerman an, der im CIBT-Vorstand verbleiben wird. „Ich bin stolz auf das Team von CIBT und all die Ziele, die wir in den letzten Jahren erreicht haben. Ich freue mich darauf, das Unternehmen durch meine Rolle im Vorstand auch weiter zu unterstützen", erklärte Scheinerman. In seiner Funktion als CEO beaufsichtigte Scheinerman das signifikante Wachstum des Einwanderungssegments des Unternehmens, die Entwicklung der Technologielösungen von CIBT, die Übernahmen von Blair Consular Services, Viselio Technology und Speedyegger Document Services sowie den Ausbau der weltweiten Niederlassungen von CIBT in Serbien und Indien.

Darüber hinaus wird Roger Prevot, ein langjähriger Geschäftspartner von Kohlberg, die Rolle des Vorstandsvorsitzenden von CIBT übernehmen. Prevot fügte hinzu: „Ich freue mich, dem Vorstand von CIBT in dieser vielversprechenden Phase der Unternehmensentwicklung als Vorsitzender beizutreten und Marc und das übrige Management-Team dabei zu unterstützen, das Wachstum zu beschleunigen und unseren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten."

Informationen zu CIBT

CIBT ist der weltweit führende Anbieter von Visa- und Einwanderungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen. CIBT kann auf dreißig Jahre Erfahrung zurückblicken und ist Hauptdienstleister für über 75 Prozent der Fortune-500-Unternehmen in 26 Ländern. Zu den Kunden von CIBT gehören Mitarbeiter der weltweit größten Unternehmen, Individualreisende, Kreuzfahrtgesellschaften, Reiseveranstalter und Geschäftsreiseanbieter. CIBT bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen unter zwei zentralen Marken an: Newland Chase, das sich auf weltweite Einwanderungsstrategien und Beratungsdienste für Unternehmen konzentriert, und CIBTvisas, der Marktführer für Geschäfts- und andere Reisevisa für Firmen- und Privatkunden. Besuchen Sie corporate.cibt.com für weitere Informationen und folgen Sie CIBT auf LinkedIn, Facebook und Instagram.

Informationen zu Kohlberg & Company, L.L.C.

Kohlberg & Company, L.L.C. („Kohlberg") ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in Mount Kisco, New York. Seit seiner Gründung im Jahr 1987 hat das Unternehmen neun Private-Equity-Fonds aufgelegt, über die es 12 Mrd. USD an zugesagtem Beteiligungskapital beschafft hat. Im Laufe seiner 35-jährigen Geschichte hat Kohlberg 91 Plattform-Investitionen und fast 250 Add-on-Akquisitionen mit einem Gesamttransaktionswert von ca. 40 Mrd. USD abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie auf: www.kohlberg.com.

