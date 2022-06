Avobis Group AG

Hansueli Loosli verstärkt den Verwaltungsrat der Avobis Group AG

Hansueli Loosli wurde an der Generalversammlung der Avobis Group AG zum neuen Verwaltungsrat gewählt. Der frühere CEO und Verwaltungsratspräsident der Coop-Gruppe komplettiert mit seiner Wahl den bestehenden Verwaltungsrat des Immobilien- und Hypothekendienstleisters ideal. Mit seinem unternehmerischen Denken und wertvollen Fachexpertise sowie seinem umfassenden Netzwerk wird er wesentlich dazu beitragen, die Wachstums- und Innovationsstrategie von Avobis erfolgreich voranzutreiben.

Zürich, 23. Juni 2022 - Mit der Wahl von Hansueli Loosli zum neuen Verwaltungsratsmitglied erweitert und verstärkt die Avobis Group AG ihren Verwaltungsrat mit einer hochkarätigen und erfahrenen Persönlichkeit. Loosli führte in den letzten 30 Jahren die Geschicke von Coop äusserst erfolgreich, davon 15 Jahre als CEO und weitere 10 Jahre als Verwaltungsratspräsident. Von 2011 bis 2021 präsidierte er zudem den Verwaltungsrat von Swisscom. Aktuell amtet Loosli als Verwaltungsratspräsident der Transgourmet Holding AG sowie der Pilatus Flugzeugwerke AG. Für seine hervorragenden unternehmerischen Leistungen wurde er unter anderem mit dem Unternehmerpreis «SwissAward» (2003) sowie als Schweizer «Unternehmer des Jahres» (2010) ausgezeichnet. Hansueli Loosli ist Vater von zwei erwachsenen Kindern.

«Ich freue mich sehr, dass wir mit Hansueli Loosli einen ausgewiesenen Unternehmer, Visionär und zugleich Experten im Verwaltungsrat begrüssen dürfen. Er bringt grosse strategische Erfahrung und vielseitige Kompetenz mit, eine Firma zukunftsgerichtet zu positionieren und mit Innovationskraft und vernetztem Denken zum Erfolg zu führen. Hansueli Loosli ist eine wertvolle Ergänzung zum heutigen Gremium, und ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit», sagt Thomas Abegg, Verwaltungsratspräsident der Avobis Group AG. «Wir werden die bisherige Wachstums- und Innovationsstrategie der Avobis Gruppe weiter vorantreiben und Avobis zum schweizweit führenden unabhängigen Immobiliendienstleister entlang der gesamten Wertschöpfungskette entwickeln», führt Abegg weiter aus.

«Avobis ist ein agiles, innovatives und mutiges Unternehmen, das den Immobilienmarkt in der Schweiz seit 25 Jahren erfolgreich revolutioniert. Ich freue mich, meine Erfahrung insbesondere in den Bereichen Kunden- und Marktfokussierung, Innovation und Plattform-Approach mit frischer Perspektive einbringen zu können und den zukünftigen Erfolg so aktiv mitzugestalten», so Hansueli Loosli.

Hansueli Loosli übernimmt innerhalb des Verwaltungsrates den Vorsitz des Ausschusses Kunden und Markt und verantwortet damit die strategische Bearbeitung des Marktes und die Betreuung von Grosspartnerschaften. Der Verwaltungsrat der Avobis Group AG setzt sich nach dieser Wahl wie folgt zusammen: Thomas Abegg (Präsident), Kurt Birchler, Stefan Gautschi, Hansueli Loosli, Dr. Christoph Schmid und Isabelle Welton.

Über Avobis Group AG

Mit einem Volumen von CHF 14 Milliarden verwalteten Immobilien und CHF 12 Milliarden verwalteten Krediten ist die Avobis Group AG die führende Anbieterin von unabhängigen, integrierten und technologiebasierten Immobilien- und Finanzierungslösungen in der Schweiz.

Die Avobis Group steht institutionellen und privaten Investoren mit ihrem langjährigen Know-How und profundem Marktverständnis in Kombination mit Datenintelligenz als Partnerin für massgeschneiderte, zukunftsweisende Lösungen entlang der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette zur Seite. Über ihre für Drittanbieter offene, unabhängige Immobilien-Matching-Plattform Property Captain bietet das Unternehmen Kundinnen und Kunden Zugang zu innovativen, bedürfnisorientierten Produkten und Dienstleistungen rund ums Thema Wohnen und Eigenheimfinanzierung.

Die Avobis Group AG mit Sitz in Zürich blickt auf eine 25-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 350 Immobilienexpertinnen und -experten und Technologie-Pioniere an 15 Standorten schweizweit.

Avobis Group AG Brandschenkestrasse 38 8001 Zürich Tel: +41 58 958 90 00 E-Mail: communications@avobis.ch www.avobis.ch

