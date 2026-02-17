St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

Medienmitteilung: Michael Portmann wird neuer CFO der SAK

St.Gallen, 17. Februar 2026

Michael Portmann wird neuer CFO der SAK

Der Verwaltungsrat der SAK (St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) hat Michael Portmann per 1. August 2026 zum neuen Chief Financial Officer (CFO) gewählt. Er folgt auf Cornel Loser, der die SAK während vieler Jahre mit grossem Engagement geprägt hat.

Michael Portmann verfügt über eine umfassende fachliche Expertise und langjährige Erfahrung in der Energiebranche. Er hält einen M.A. in Accounting & Finance der Universität St.Gallen (HSG) sowie einen M.A. in International Management (CEMS). Beruflich war er insgesamt rund 10 Jahre in der Energieversorgung bei der Axpo Gruppe tätig, unter anderem als CFO der Volkswind-Gruppe in Deutschland, einem führenden Unternehmen in der Entwicklung und im Betrieb von Onshore-Windkraftanlagen in Deutschland, Frankreich, Finnland und Rumänien. In den letzten rund drei Jahren sammelte er wertvolle internationale Industrieerfahrung als CFO der Forster Group in St.Gallen.

In diesen Funktionen trug er insbesondere bei Volkswind als CFO die Verantwortung für die Ausgestaltung und Weiterentwicklung zentraler Finanzprozesse zur Umsetzung von Wachstumsstrategien. Gleichzeitig setzte er strategische Entwicklungsprozesse und Effizienzinitiativen in einem dynamischen Umfeld erfolgreich um.

Zu seiner neuen Rolle sagt Michael Portmann: «Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in der Energieversorgung und Industrie als CFO in die Geschäftsleitung einzubringen und gemeinsam mit den Mitarbeitenden die SAK als führendes Energieversorgungsunternehmen in der Ostschweiz erfolgreich weiterzuentwickeln.»

Persönlich ist der 39-jährige Michael Portmann eng mit der Ostschweiz verbunden, engagiert und breit vernetzt – insbesondere in der Energiewirtschaft – und ein Familienmensch. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern und wohnt mit seiner Familie in Au (SG) im Rheintal.

Der Verwaltungsratspräsident Marcel Gamweger würdigt die Leistungen des bisherigen CFO: «Im Namen des gesamten Verwaltungsrats danke ich Cornel Loser für seinen langjährigen, ausserordentlich wertvollen Einsatz. Er hat die finanzielle Führung der SAK während vieler Jahre geprägt und wichtige Grundlagen für die zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens geschaffen.»

Die SAK heisst Michael Portmann herzlich willkommen und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Über die SAK

Wir sind die regionale Energieversorgerin der Ostschweiz und vernetzen die Region zuverlässig mit Energie und Daten. Unsere Infrastruktur bietet Haushalten und Unternehmen nachhaltigen Zugang zu Strom, Wärme und digitalen Diensten. Rund 460 Mitarbeitende decken die gesamte Wertschöpfungs-kette ab – von der Energiebeschaffung über den Netzbetrieb bis zu Vertrieb und Abrechnung. Unsere Geschäftsfelder reichen von Stromerzeugung und Wärmeversorgung über Glasfaser und Internet bis zu Energielösungen wie E-Mobilität, Photovoltaik und Gebäudetechnik. Gemeinsam gestalten wir die Energie- und Datenwelt von morgen und schaffen wir ein Arbeitsumfeld, in dem Menschen aktiv zur nachhaltigen Zukunft der Ostschweiz beitragen.

