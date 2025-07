Ecobat

Ecobat schließt Verkauf des Italien-Geschäfts an Haiki ab

Dallas (ots/PRNewswire)

Ecobat, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Batterierecycling, gab heute den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs seines Batterie- und Polypropylenrecyclinggeschäfts in Italien an Haiki + S.p.A. bekannt. Die Transaktion umfasst die Ecobat-Standorte in Marcianise, Paderno Dugnano und Bologna und markiert den Rückzug von Ecobat aus dem italienischen Markt.

„Wir freuen uns, den Abschluss dieser Transaktion im Zusammenhang mit unseren italienischen Recyclingaktivitäten bekannt zu geben", erklärte Tom Slabe, President und CEO von Ecobat. „Dieser Verkauf ist ein weiterer Schritt in unseren strategischen Bemühungen, die geografische Präsenz von Ecobat zu optimieren. Wir werden weiterhin nach zusätzlichen Möglichkeiten suchen, um den Wert für unsere Aktionäre über diese Transaktion hinaus zu maximieren." Herr Slabe fuhr fort: „Wir sind überzeugt, dass Haikis Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit eine solide Grundlage für den weiteren Erfolg des italienischen Geschäfts bilden wird."

Pirola Corporate Finance fungierte als Finanzberater und ADVANT Nctm als Rechtsberater von Ecobat bei dieser Transaktion.

Informationen zu Ecobat

Ecobat ist der weltweit größte Recycler von Batterien mit Niederlassungen in Europa und den USA. Das Unternehmen hat sich der Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft verschrieben, indem es innovative Lösungen für Batterierecycling, Ressourcenrückgewinnung und Energiespeicherung anbietet. Der umfassende Ansatz von Ecobat gewährleistet einen verantwortungsvollen Umgang mit wertvollen Materialien, die für das moderne Leben unerlässlich sind.

Informationen zu Haiki

Haiki+ S.p.A., eine an der Euronext Growth Milan „EGM" (BIT: HIK, ISIN: IT0005628778)notierte Holdinggesellschaft, ist in den Bereichen Umwelt und Kreislaufwirtschaft tätig. Mit seinen vier Geschäftsbereichen strebt Haiki+ an, einer der führenden Akteure in Italien im Bereich der Kreislaufwirtschaft zu werden.

