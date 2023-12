St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

Medienmitteilung: Starke Schneefälle verursachten am Samstag Spannungseinbrüche und einen Erdschluss bei Mogelsberg

Am Samstag, 2. Dezember 2023, kam es im Versorgungsgebiet der SAK aufgrund der anhaltenden starken Schneefälle zu verschiedenen Spannungseinbrüchen in den Netzen von Axpo, Swissgrid und SAK. Im Raum Mogelsberg kam es am Mittag um 13 Uhr aufgrund der grossen Schneelast zu einem Erdschluss, worauf zur Störungsbehebung um 13.45 Uhr der Strom unterbrochen werden musste. In der Gemeinde Mogelsberg konnte die Stromversorgung rund 30 Minuten später und im Gebiet Böschenbach-Mairueti gegen 17.30 Uhr wieder eingeschaltet werden. Betroffen waren rund 550 Kundinnen und Kunden der SAK und rund 80 Kunden der Elektrogenossenschaft Moos-Dieselbach.

Im Versorgungsgebiet der SAK kam es aufgrund der anhaltenden starken Schneefälle am vergangenen Samstag zu Schneeabwürfen welche in der Folge zu Spannungseinbrüchen in den Netzen von Axpo, Swissgrid und SAK führten. Diese verursachten jedoch keine Stromunterbrüche.

Um 13 Uhr kam es als Folge der grossen Schneelast im Raum Mogelsberg zu einem Erdschluss, worauf die SAK um 13.45 Uhr die Stromversorgung zur Störungsbehebung unterbrechen musste. Nach rund 30 Minuten konnte die Gemeinde Mogelsberg wieder ans Netz geschaltet werden und das Gebiet Böschenbach-Mairueti gegen 17.30 Uhr. Betroffen waren rund 550 Kundinnen und Kunden der SAK und rund 80 Kunden der Elektrogenossenschaft Moos-Dieselbach.

Die SAK bedauert den Spannungsunterbruch und entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten.

